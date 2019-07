Des élus démocrates du Congrès proclament l'urgence climatique

WASHINGTON, 9 juillet (Reuters) - Des élus démocrates du Congrès, parmi lesquels six candidats à l'investiture pour la présidentielle de 2020, ont présenté mardi une résolution proclamant que les changements climatiques relèvent de l'urgence, afin de favoriser "des réformes fondamentales" destinées à enrayer la hausse dangereuse des températures de la planète.

Cette résolution non contraignante, présentée par les représentants démocrates Earl Blumenauer et Alexandria Ocasio-Cortez et par le sénateur Bernie Sanders, "appelle à la mobilisation nationale, sociale, industrielle et économique" afin de "stopper, inverser, tempérer les conséquences de l'urgence climatique et de s'y préparer, et de rétablir le climat pour les générations futures".

Cet appel des démocrates vient comme une réponse aux projections du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) qui laisse entendre que les températures moyennes du globe pourraient être dans seulement moins de 12 ans supérieures de 1,5° C à celles d'avant le début de l'ère industrielle, ce qui déclencherait des "changements irréversibles, catastrophiques" pour notre planète.

"Pour répondre à la crise climatique, nous devons dire la vérité sur la nature de cette menace", a déclaré Earl Blumenauer, tandis que sa collègue Ocasio-Cortez pointait une "crise politique de l'inaction".

Bernie Sanders, ainsi que les sénateurs Cory Booker, Kirsten Gilibrand, Kamala Harris, Amy Klobuchar et Elizabeth Warren - tous candidats à l'investiture démocrate - soutiennent ce projet de résolution. (Valerie Volcovici; Eric Faye pour le service français)