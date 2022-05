Des enseignants texans altruistes sont morts en protégeant leurs élèves

Des proches informés par la police ont déclaré que Garcia et Mireles sont morts mardi en essayant de protéger leurs élèves après qu'un tireur ait fait irruption dans leur classe, ait barricadé les portes et ait ouvert le feu avec un fusil semi-automatique.

Dix-neuf enfants, âgés de 9 et 10 ans, et le tireur lui-même ont été tués, et plusieurs autres personnes ont été blessées.

Garcia, une mère mariée de quatre enfants qui a enseigné à l'école primaire Robb pendant 23 ans, était une enseignante "douce, gentille et aimante" qui considérait ses élèves comme sa famille, selon ses proches.

"Elle est décédée avec des enfants dans ses bras en essayant de les protéger", a écrit son neveu John Martinez sur Twitter. "Ce n'était pas seulement ses élèves, c'était aussi ses enfants".

La fille de l'autre enseignante, Eva Mireles, a écrit un hommage à sa mère mercredi, qui devait être presque le dernier jour de l'année scolaire.

"Je ne sais pas comment faire cette vie sans toi, mais je prendrai soin de papa. Je prendrai soin de nos chiens et je dirai toujours ton nom pour qu'on se souvienne toujours de toi, Eva Mireles, enseignante de 4e année à l'école primaire Robb qui a sauté de manière désintéressée devant ses élèves pour leur sauver la vie", a écrit Adalynn Ruiz sur Facebook.

Garcia, 46 ans, a été nommée "enseignante de l'année" dans l'école à laquelle elle a consacré toute sa carrière. En 2019, elle a été l'un des 19 éducateurs de la région de San Antonio nommés comme finalistes pour le prix de l'Université Trinity pour l'excellence dans l'enseignement. À l'époque, elle enseignait en troisième année, se spécialisant en études sociales et en ELAR, ou English Language Arts and Reading.

"Je suis déjà tellement excitée de commencer cette nouvelle année scolaire !" Garcia a écrit une obligation sur le site Web du district scolaire avant le début de cette année scolaire.

L'éducatrice de longue date a proposé aux élèves un aperçu de sa vie personnelle et de ses passions, disant qu'elle aimait faire des barbecues avec son mari depuis 24 ans, Joe. Elle était l'heureuse mère de quatre enfants : son fils aîné était au camp d'entraînement militaire et son deuxième fils à l'université d'État du Texas. Elle avait également deux filles plus jeunes.

Une photo sur Facebook montrait son mari et son fils tenant un panneau en forme de cœur sur lequel on pouvait lire "Proud Bobcat family", un clin d'œil à l'équipe de football de Texas State.

Eva Mireles avait une formation en éducation bilingue et en éducation spécialisée. Elle aimait les activités de plein air comme la course et la randonnée et chérissait son mari, sa fille et "trois amis à fourrure", selon une courte biographie collée sur le site Web de l'école.

Son mari, Ruben Ruiz, est un agent de police du district scolaire, l'agence qui enquête sur le massacre.

Sa tante, Lydia Martinez Delgado, a pleuré sa nièce dans une publication sur Facebook, demandant des prières pour sa famille et toute la ville d'Uvalde. La communauté, située à environ 130 km à l'ouest de San Antonio, compte environ 16 000 habitants, dont près de 80 % sont hispaniques ou latinos, selon les données du recensement des États-Unis.

"Je suis furieux que ces fusillades continuent. Ces enfants sont innocents. Les fusils ne devraient pas être facilement accessibles à tous. C'est ma ville natale, une petite communauté de moins de 20 000 habitants. Je n'ai jamais imaginé que cela arriverait à des personnes particulièrement aimées", a déclaré Martinez Delgado dans un communiqué.

"Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier fort pour notre pays, notre État, nos écoles et surtout les familles de tous", ajoute la déclaration.

Il restait deux jours dans l'année scolaire lorsque le massacre de mardi s'est produit. Le district scolaire a annulé les cours pour le reste de l'année scolaire et a mis en place un service de soutien psychologique pour les survivants.