Des entreprises américaines éligibles au PEA

Pour être éligible au PEA, les actions d’une société doivent respecter les deux conditions suivantes :

avoir son siège social en France, dans un État de l’Union Européenne, ou dans un État de l’Espace Économique Européen (à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ;

et être soumise à un impôt sur les sociétés.

Or, il se trouve qu’il existe une faille dans le premier critère puisqu’un certain nombre d’entreprises américaines on leur siège social en Europe et notamment en Irlande, aux Pays-Bas ou au Luxembourg. Pour des raisons fiscales plus que par amour du drapeau, mais ce n’est pas le sujet. Le principal intérêt de cette liste est qu'elle va permettre de profiter du cadre fiscal avantageux du PEA notamment la non imposition à la vente. Voici donc cette liste :

Cette liste est particulièrement intéressante pour internationaliser son PEA avec des titres vifs puisque sur les 23 actions, seulement trois ont une capitalisation inférieure à 1 milliard de dollars, dix enregistrent une performance positive sur l’année et on retrouve des gros noms comme Linde, Accenture, Spotify, Eaton Corp, Medtronic, NXP Semiconductors etc. titres qu’on ne penserait pas pouvoir détenir au sein de son PEA. Nous avons réalisé la simulation suivante : si un épargnant avait investi de façon équipondérée sur les dix premières capitalisation de cette liste au 1er janvier, il aurait vu son PEA progresser de 11,6 % aujourd’hui, ce qui est tout à fait honorable.