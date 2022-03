Tommy Douziech Analyste Suivre 387 Tous ses articles Suivre sur Collectionneur de pépites, Tommy Douziech est avant tout un investisseur GARP qui apprécie exploiter les inefficiences de marché sur des valeurs qualitatives avec une belle marge de sécurité.

Spécialiste du marketing et passionné de finance, cet analyste de marché s’est fait une place chez Zonebourse, jonglant au gré de ses envies entre investissements dans la valeur à long terme, stratégies de trading et psychologie des marchés. Des entreprises avec une croissance durable 22/03/2022 | 10:29 Tommy Douziech 22/03/2022 | 10:29 2 Envoyer par e-mail :

Chaque année, le magazine Fortune, en partenariat avec Boston Consulting Group, fait un classement mondial des 50 entreprises présentant les meilleures perspectives de croissance durable. Ce "Fortune Future 50" présente des entreprises faisant preuve d'impressionnantes capacités d'exécution et d'agilité stratégique pour faire face à l'évolution de plus en plus rapide du monde et qui ont une vision long terme de leur croissance organique. Toute entreprise prospère commence par un acte d'imagination. Mais les entreprises les plus innovantes sont celles qui réimaginent en permanence leur potentiel, même si cela implique des changements radicaux de stratégie. Cette attention constante portée à l'avenir est généralement très payante pour les investisseurs. Il y a quatre ans, Fortune s'est associé à la société de conseil en gestion BCG pour créer le Future 50, en utilisant un système exclusif qui analyse des dizaines de facteurs pour identifier les entreprises ayant le meilleur potentiel de croissance à long terme. Méthodologie Pour identifier les Future 50, le BCG Henderson Institute a examiné plus de 1000 entreprises cotées en bourse dont la capitalisation boursière ou le chiffre d'affaires s'élève à au moins 20 milliards de dollars au cours des 12 mois précédant la fin de 2020. Cet indice "Fortune Future 50" repose sur deux piliers : Une évaluation dite "top-down" basée sur le potentiel des marchés identifiés : 30% du score d'une entreprise est basé sur ce potentiel du marché, défini comme sa croissance future attendue telle que déterminée par les marchés financiers. On l'évalue en calculant la proportion de sa valeur marchande qui n'est pas attribuable au flux de bénéfices de son modèle économique existant. Une évaluation dite "bottom-up" sur la capacité des entreprises à générer de la croissance : elle représente les 70% restants de la note. Ce score comprend 19 facteurs, sélectionnés pour leur capacité à prédire la croissance au cours des cinq années suivantes, qui se répartissent en quatre catégories : La stratégie Les dépenses d'investissement et la capacité de la R&D L'équipe dirigeante La structure de la société Performance La moyenne des performances des entreprises qui composent ce classement surperforme généralement l'indice MSCI World (regroupant les 1539 plus grandes capitalisations mondiales) à partir du moment de sa publication. Cependant, 2021 a été une année plus dure pour le classement 2020 avec une légère sous-performance par rapport au benchmark. Plusieurs raisons expliquent cette sous-performance : Premièrement, les valeurs de croissance fortement valorisées ont sous-performé le marché en 2021.

Deuxièmement, les entreprises chinoises ont fortement chuté suite aux sanctions et à la politique peu accommodante du gouvernement pékinois envers le marché action. Classement 2021 Voici le top 10 de ce classement : Le secteur de la technologie continue de dominer le Future 50. Les entreprises des secteurs des technologies de l'information, des services de communication et du commerce électronique représentent 64% de l'indice. Les entreprises technologiques d'entreprise sont toujours fortement représentées avec des entreprises comme Workday, ServiceNow, Veeva et Coupa. Comme on pouvait s'y attendre avec l'augmentation du travail à distance due au Covid, les entreprises de collaboration numérique comme Zoom et Atlassian représentent 10% de l'indice. La dépendance croissante des entreprises aux solutions numériques et d'intelligence artificielle explique la forte demande de services de sécurité et de surveillance dans le cloud, qui sont également bien représentés dans l'indice avec des sociétés telles que CrowdStrike, Okta, Zscaler. Le classement complet des 50 entreprises est disponible ici. Conclusion L’étude de l’histoire des marchés révèle que les crises, les pandémies et les guerres rebattent les cartes et conduisent à de nouvelles opportunités de croissance pour les entreprises suffisamment agiles pour s’adapter à la nouvelle norme. L'adaptation et la réinvention resteront au cœur de la création d'un avantage concurrentiel durable (appelé aussi “moat”). Francis Scott Fitzgerald disait : “La vitalité, c’est non seulement la capacité à persévérer, mais aussi et surtout la capacité à se réinventer”. En d’autres termes, les incertitudes créent des brèches. Derrière chaque crise se cache une opportunité pour qui sait la saisir.

