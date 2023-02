Des entreprises russes présentent des fusils et des missiles à l'exposition de défense des EAU

Des entreprises russes, dont Kalashnikov et Rosoboronexport, ont exposé des fusils d'assaut, des missiles et des drones au salon Naval Defence & Maritime Security Exhibition (NAVDEX), qui fait partie de l'événement bisannuel International Defence Exhibition (IDEX).

Des hommes portant la tenue traditionnelle émiratie connue sous le nom de thobe, ainsi que des hommes en uniforme militaire d'Inde, du Pakistan et d'autres États, ont été vus en train de discuter avec les délégués des entreprises russes. Au moins trois entreprises russes approchées par Reuters ont refusé de s'exprimer.

Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui n'ont pas adopté les sanctions occidentales imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine, ont résisté à la pression américaine pour rompre les liens avec la Russie, avec laquelle ils ont des liens énergétiques et économiques.

Le directeur général de BrahMos Aerospace, une coentreprise entre l'Inde et la Russie, a déclaré que l'entreprise progressait dans les pourparlers entamés il y a cinq ans avec les EAU pour les missiles de croisière supersoniques de l'entreprise, qui peuvent être lancés depuis la mer, la terre et les airs.

"Nous sommes bien sûr en conversation avec les EAU et d'autres pays voisins", a déclaré Atul D. Rane à Reuters, décrivant les pourparlers avec les EAU comme avancés après avoir été ralentis pendant la pandémie de COVID-19.

Les autorités des EAU n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

De nombreuses nations productrices d'armes se disputent l'influence et les contrats des riches pays arabes du Golfe, notamment les EAU et l'Arabie saoudite, qui ont entrepris de diversifier leurs partenaires de défense et veulent développer leurs propres industries.

Les EAU et Bahreïn ont noué des liens avec Israël en 2020, en partie en raison d'une préoccupation commune concernant l'Iran, dont les capacités en matière de missiles et de drones sont considérées comme une menace par les États arabes du Golfe.

Les entreprises israéliennes étaient très présentes à l'IDEX, notamment le fabricant du système antimissile Iron Dome, Rafael.

Israel Aerospace Industries a organisé une démonstration d'un navire sans pilote avec Abu Dhabi Ship Building et EDGE, conglomérat de défense appartenant à l'État d'Abu Dhabi, la première démonstration conjointe d'équipement militaire entre les deux pays.

"Notre relation est un très bon exemple des relations entre les nations et les entreprises. Nous sommes complémentaires, l'un à l'autre", a déclaré à Reuters Oren Gutter, conseiller opérationnel du PDG d'IAI pour les affaires navales.

Les organisateurs ont déclaré que 65 pays participaient à l'IDEX, qui se déroule jusqu'au 24 février, y compris les principaux conglomérats de défense américains tels que Raytheon Technologies, Lockheed Martin et Boeing.

Les EAU ont déclaré lundi avoir signé des contrats d'une valeur de 4,5 milliards de dirhams (1,23 milliard de dollars) avec des entreprises locales et internationales, dont un contrat de 1,5 milliard de dirhams avec l'entreprise indonésienne PT Pal pour l'acquisition de navires multi-missions et un contrat de 421 millions de dirhams avec la société française Thales LAS pour des radars GM403.

(Cette histoire a été remaniée pour corriger une faute d'orthographe dans le premier paragraphe)

(1 $ = 3,6728 dirhams émiratis)