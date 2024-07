La société canadienne Heliene et la société indienne Premier Energies prévoient de construire une usine de cellules solaires d'une capacité de 1 gigawatt aux États-Unis afin de répondre à la demande d'équipements d'énergie solaire fabriqués dans le pays.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'industrie solaire américaine a besoin d'un approvisionnement national en cellules, les éléments constitutifs des panneaux solaires, afin de fabriquer des produits pouvant bénéficier d'une nouvelle subvention généreuse pour les équipements d'énergie propre fabriqués aux États-Unis.

Il n'existe actuellement aucun fournisseur américain de cellules solaires en silicium, et l'administration du président Joe Biden cherche à développer l'industrie nationale pour concurrencer la Chine.

Heliene et Premier Energies prévoient de commencer la production dans leur usine au cours du deuxième trimestre 2026. L'usine sera située dans la région de Minneapolis, dans le Minnesota.

Elle approvisionnera les usines américaines de modules existantes d'Heliene, qui sont situées dans le Minnesota.

CITATION CLÉ

"Premier Energies est un partenaire apprécié d'Heliene depuis de nombreuses années et nous partageons le même engagement à fournir les produits les plus fiables et de la plus haute qualité aux clients de l'énergie solaire. La demande de modules et de composants fabriqués aux États-Unis étant en augmentation, le moment est idéal pour entamer la prochaine phase de notre partenariat avec cette coentreprise", a déclaré Martin Pochtaruk, PDG d'Heliene, dans un communiqué.

CONTEXTE

Les fabricants de panneaux solaires comptent sur un nouveau crédit d'impôt de 10 % accordé aux promoteurs de projets lorsque leurs installations utilisent des panneaux fabriqués aux États-Unis pour stimuler la demande de leurs produits.

Pour bénéficier de la subvention au contenu national, la loi de M. Biden sur la réduction de l'inflation précise que 40 % du coût des produits fabriqués dans le cadre d'un projet, tels que les panneaux solaires, doivent être fabriqués aux États-Unis. (Reportage de Nichola Groom à Los Angeles ; rédaction de Matthew Lewis)