Des entreprises vendent leurs activités en Russie

Certaines entreprises occidentales ont accepté de vendre leurs actifs russes ou de les confier à des gestionnaires locaux, alors qu'elles s'efforcent de se conformer aux sanctions liées au conflit ukrainien et de faire face aux menaces du Kremlin de saisir les actifs détenus par des étrangers.

Ces mouvements, qui s'inscrivent dans le cadre d'un exode plus large des entreprises du pays, sont susceptibles de susciter des inquiétudes quant au fait que les entreprises et institutions russes s'emparent d'actifs précieux pour une bonne affaire.

Vous trouverez ci-dessous une liste des entreprises par secteur qui ont conclu des accords pour vendre leurs activités en Russie :

CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

INCHCAPE

Le distributeur automobile britannique a déclaré qu'il avait accepté de vendre ses activités en Russie à la direction locale. La vente entraînera une perte exceptionnelle hors trésorerie avant impôts d'environ 240 millions de livres (294 millions de dollars).

RENAULT

Le constructeur automobile français a déclaré le 16 mai qu'il allait vendre sa participation majoritaire dans le plus grand constructeur automobile de Russie, Avtovaz, à l'Institut central russe de recherche et de développement des automobiles et des moteurs (Nami), avec une option de rachat de la participation pendant six ans.

Renault a également déclaré que 100 % des actions de Renault Russie iront à la ville de Moscou.

La Russie avait déclaré le 27 avril que Renault transférerait sa participation de 67,69 % dans Avtovaz à l'institut pour la somme symbolique d'un rouble.

BANQUES

SOCIETE GENERALE

Le créancier français prévoit de conclure la vente de son unité Rosbank au russe Interros Capital "dans les prochaines semaines", a-t-il déclaré le 5 mai.

Il a annoncé la vente le 11 avril, ajoutant qu'il déprécierait 3,1 milliards d'euros (3,2 milliards de dollars), dont 2 milliards d'euros sur la valeur comptable de Rosbank et le reste lié à la reprise des réserves de conversion du rouble.

COMPOSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

SCHNEIDER ELECTRIC

Le fabricant français d'équipements électriques va vendre ses activités en Russie et en Biélorussie à des dirigeants locaux, a déclaré la société le 27 avril, alors qu'elle a signé une lettre d'intention avec les acheteurs désignés.

Il dépréciera jusqu'à 300 millions d'euros (312 millions de dollars) de la valeur comptable nette et effectuera une reprise hors caisse de la conversion des devises estimée à 120 millions d'euros.

ENERGIE

SHELL

Le géant britannique de l'énergie et de la pétrochimie va vendre ses activités de vente au détail et de lubrifiants en Russie à la société russe Lukoil, ont annoncé les sociétés le 12 mai. La transaction comprend 411 stations de détail et l'usine de mélange de lubrifiants de Torzhok. Shell n'a pas voulu commenter la valeur de la transaction.

ALIMENTATION ET BOISSONS

AB INBEV

Le brasseur a déclaré le 22 avril qu'il allait vendre sa participation sans contrôle dans sa coentreprise russe AB InBev Efes. La cession entraînera une charge de dépréciation de 1,1 milliard de dollars au premier trimestre. La coentreprise possède 11 brasseries en Russie et trois en Ukraine.

FAZER

La société finlandaise de boulangerie et de services alimentaires a déclaré le 29 avril qu'elle avait accepté de vendre son unité russe à la société moscovite Kolomenskij Bakery and Confectionery Holding. Fazer n'a pas divulgué la valeur de la transaction.

PAULIG

L'entreprise privée finlandaise de produits alimentaires et de boissons a déclaré le 5 mai qu'elle avait vendu ses activités en Russie à l'investisseur privé indien Vikas Soi, après avoir été mentionnée par les autorités russes comme un exemple d'entreprise étrangère qui pourrait être nationalisée.

Elle a précisé que la cession comprend l'unité Paulig Rus LLC et les opérations de Paulig, ainsi que son torréfacteur à Tver, mais pas la marque Paulig, qui sera progressivement retirée en Russie au cours des prochains mois.

RAISIO

L'entreprise finlandaise de transformation alimentaire a déclaré le 29 avril qu'elle avait accepté de vendre ses activités de consommation en Russie à Copacker Agro Ltd pour environ 1,5 million d'euros (1,6 million de dollars). À la suite de cette vente, Raisio a déclaré qu'elle comptabiliserait une perte de valeur estimée à 2,9 millions d'euros dans son bénéfice avant intérêts et impôts du premier trimestre.

VALIO

Le producteur laitier finlandais a vendu ses activités en Russie à GK Velkom, a déclaré la société le 26 avril, suite à une menace antérieure des autorités russes de nationaliser ses activités dans ce pays. Valio a déclaré que la transaction prendrait effet immédiatement mais n'a pas donné de valeur financière pour celle-ci. MINING

AMUR MINERALS CORP

La société minière russe cotée à Londres a annoncé le 9 mai qu'elle proposait de vendre son principal projet Kun-Manie pour 105 millions de dollars et a accepté de céder à l'acheteur le bénéfice de tous les prêts dus par Kun-Manie à Amur en contrepartie de 30 millions de dollars.

KINROSS

Kinross Gold Corp vend ses actifs russes au groupe de sociétés Highland Gold Mining pour un total de 680 millions de dollars en espèces, a déclaré le 5 avril le mineur d'or canadien, près d'un mois après avoir suspendu ses opérations dans le pays.

AUTRES

GROUPE AUTHENTIC BRANDS

L'activité russe de Reebook, détenue par Authentic Brands Group, a été reprise par le détaillant turc FLO, a rapporté le quotidien Kommersant le 16 mai. Selon les analystes de Kommersant, la transaction pourrait valoir 1,5 milliard de roubles (24,26 millions de dollars).

BRUNEL INTERNATIONAL

La société néerlandaise de services de l'emploi est en train de vendre ses activités en Russie à la direction locale, a-t-elle déclaré le 29 avril, ajoutant que son investissement net dans le pays à la fin mars était de 14 millions d'euros (14,6 millions de dollars).

GROUPE FLUGGER

Le fabricant danois de peinture a déclaré le 8 avril qu'il avait initié la vente de ses sociétés russes et biélorusses, en prenant une dépréciation de 115 millions de couronnes danoises (16,1 millions de dollars).

MARQUES IMPÉRIALES

Le groupe de tabac britannique a annoncé le 20 avril le transfert de ses activités russes à des investisseurs basés en Russie, suite à des discussions avec un tiers non identifié en mars.

MAERSK

La compagnie maritime danoise a trouvé des acheteurs possibles pour sa participation de 30,75% dans Global Ports Investments, qui exploite des ports en Russie, a-t-elle déclaré le 4 mai.

STORA ENSO

La société forestière finlandaise a achevé son retrait de Russie avec la vente de trois usines d'emballages en carton ondulé à la direction locale, a-t-elle déclaré le 16 mai.

Fin avril, Stora a déclaré qu'elle avait accepté de vendre ses deux scieries et leurs opérations forestières en Russie à la direction locale, ce qui lui a fait enregistrer une perte de 130 millions d'euros (136 millions de dollars).

YIT

Le constructeur finlandais a signé un accord avec Etalon Group PLC pour la vente de ses opérations en Russie pour environ 50 millions d'euros (52 millions de dollars). Suite à cette vente, YIT a déclaré qu'il comptabiliserait une perte de valeur d'environ 150 millions d'euros dans son compte de résultat du premier trimestre.

(1 $ = 0,8172 livre) (1 $ = 0,9616 euro) (1 $ = 7,1521 couronnes danoises) (1 $ = 61,8340 roubles) (Compilé par Elena Vardon, Augustin Turpin, Enrico Sciacovelli, Ina Kreuz ; Édition : Mark Potter, Jan Harvey et Andrew Heavens)