Des erreurs entachent l'identification des migrants morts dans un camion au Texas

Les informations émanant des différents gouvernements sont entachées de confusion et de divergences, les responsables s'efforçant d'identifier les victimes à l'aide des cartes d'identité, des passeports et des documents trouvés dans la remorque, des empreintes digitales et des photos fournies par les membres de la famille.

Les gouvernements du Mexique, du Guatemala et du Honduras disent avoir déjà identifié au moins 49 migrants qui se trouvaient dans le camion.

Mais selon le comté de Bexar, où s'est produite la tragédie, seules 35 victimes ont été définitivement identifiées. Il avait identifié de manière concluante 20 Mexicains, 10 Guatémaltèques et cinq Honduriens en date de mardi, selon le porte-parole Tom Peine, qui a ajouté que les critères d'identification du médecin légiste sont souvent plus stricts que ceux des autres gouvernements.

Les migrants qui meurent dans les zones frontalières n'ont souvent pas de papiers d'identité, a déclaré Cesar Ortigoza, président d'Armadillos Ni un Migrante Menos, une organisation binationale de bénévoles qui recherchent les migrants disparus le long de la frontière américano-mexicaine. Parfois, le processus d'identification prend des mois ou des années, a déclaré Ortigoza.

Les passeurs "disent souvent aux migrants : 'Ecoutez, si vous avez une pièce d'identité, jetez-la, car si la police vous arrête, elle vous détiendra et saura qui vous êtes'", a déclaré Ortigoza. "Pour cette raison, il est difficile de trouver les identités".

Dans certains cas, les responsables gouvernementaux ont également eu du mal à trouver et à communiquer avec les proches des victimes de San Antonio qui vivent dans des régions éloignées ou parlent des langues indigènes, selon les défenseurs et les responsables.

CONFUSION ET DIVERGENCES

Une grande partie de la confusion concernant les nationalités provient d'une conférence de presse mexicaine de mercredi dernier au cours de laquelle le directeur de l'institut national des migrations du Mexique, Francisco Garduno, a déclaré que 27 Mexicains étaient morts, ainsi que 14 Honduriens, sept Guatémaltèques et deux Salvadoriens.

Les gouvernements hondurien et salvadorien ont depuis déclaré que ces chiffres étaient inexacts.

Les autorités honduriennes ont publié les noms de six Honduriens trouvés dans la remorque, affirmant qu'elles ne connaissent pas la source du numéro de Garduno. Le ministère des affaires étrangères du Salvador a déclaré à Reuters lundi qu'il ne connaissait aucune victime salvadorienne. Pendant ce temps, les autorités guatémaltèques ont publié les noms de 16 Guatémaltèques décédés identifiés grâce à leurs empreintes digitales.

Un porte-parole du ministère des affaires étrangères du Mexique n'a pas précisé la source des informations de Garduno, mais a déclaré que le nombre de Mexicains décédés dans la caravane restait inchangé.

Le médecin légiste du comté de Bexar a été plus lent à publier ses conclusions sur les nationalités des victimes.

"Il n'y a rien de pire qu'une identification erronée", a déclaré le porte-parole Peine.

Plusieurs fausses identifications ont déjà circulé.

Le lendemain de la tragédie, le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a publié sur Twitter une photo de deux cartes d'électeurs mexicains trouvées dans la remorque. L'une des personnes identifiées dans le tweet, Haneydi Yasmin Antonio, originaire du sud du Mexique, a rapidement publié sur Facebook qu'elle allait bien. Elle a déclaré que sa carte d'identité avait été volée l'année précédente.

Entre-temps, deux jeunes filles guatémaltèques identifiées sur les médias sociaux comme des victimes potentielles s'étaient en fait noyées dans le Rio Grande, a déclaré Karla Samayoa, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Guatemala.

L'absence d'informations fiables a plongé dans l'angoisse les familles du Mexique et d'Amérique centrale, qui attendent des nouvelles de leurs proches.

La famille d'Alvaro Enrique Ojeda a eu des nouvelles de lui pour la dernière fois le 23 juin, lorsqu'il leur a dit qu'il attendait dans une maison au Texas de monter dans une remorque avec 50 autres personnes, a déclaré sa sœur Maria Guadalupe Ojeda dans une vidéo sur Facebook.

Sans aucune nouvelle du gouvernement mexicain, ils ont gardé l'espoir qu'il soit hospitalisé ou détenu, même si des personnes en deuil au Texas ont monté une croix en bois portant le nom d'Ojeda près de l'endroit où la remorque a été découverte.

Lundi, une semaine après la tragédie, les autorités mexicaines ont contacté la famille d'Ojeda pour procéder à une identification photographique du corps d'Ojeda, a déclaré Omar Hernandez, un défenseur des migrants qui a soutenu la famille.

"Au moins maintenant, ils savent où il se trouve", a déclaré Hernandez à Reuters. "Ils n'ont plus d'incertitude".