Des étendues de terre inondées dans le nord des Philippines après le passage d'un typhon

Cinq secouristes ont été tués dans la province de Bulacan, a déclaré son gouverneur Daniel Fernando à la radio DZMM, tandis que des habitants ont été vus pataugeant dans des eaux qui leur arrivaient à la taille et d'autres échoués sur des toits.

Les inondations ont submergé des pans entiers de terres agricoles et de communautés dans le nord, selon les vidéos et les images partagées par le bureau du président, après que le typhon de catégorie 3 ait déversé de fortes pluies et apporté des vents violents après avoir touché terre le week-end dernier.

La bourse, les bureaux du gouvernement et les écoles ont été fermés lundi alors que les autorités s'empressaient de gérer les conséquences du typhon Noru, qui s'est affaibli depuis qu'il a traversé les Philippines dans la nuit de dimanche à lundi et se dirigeait au-dessus de la mer de Chine méridionale vers le Vietnam.

"C'est la pire inondation qui soit survenue ici", a déclaré à Reuters un habitant de Bulacan, Elpidio dela Cruz, debout dans l'eau jusqu'aux genoux devant sa maison.

"L'eau a atteint le deuxième étage", a-t-il ajouté.

Un autre résident de Bulacan, Teody Simbulan, a lancé un appel à l'aide. "Les gens ici ont besoin d'aide comme de la nourriture, de l'eau et des médicaments", a-t-il ajouté.

M. Marcos a ordonné que des fournitures soient transportées par avion et que des équipements soient fournis pour aider au nettoyage dans les communautés les plus touchées. Il a également ordonné aux responsables de fournir une alimentation électrique d'urgence aux zones coupées.

Les Philippines, un archipel de plus de 7 600 îles, voient en moyenne 20 tempêtes tropicales par an. En 2013, le typhon Haiyan, l'un des plus puissants cyclones tropicaux jamais enregistrés, a tué 6 300 personnes.