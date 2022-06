Des eurodéputés s'opposent au classement du nucléaire et du gaz comme énergies "durables"

BRUXELLES, 14 juin (Reuters) - Deux commissions du Parlement européen ont adopté mardi une résolution s'opposant au projet de la Commission d'intégrer des activités gazières et nucléaires dans une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Le texte a été approuvé par 76 voix pour, 62 contre et 4 abstentions par les députés de la commission des Affaires économiques et monétaires et de la commission de l’Environnement, de la Santé et de la Sécurité alimentaire.

La résolution devra désormais faire l'objet d’un vote en séance plénière lors de la session des 4-7 juillet. Si une majorité absolue de députés (353 sur 705) s’oppose à la proposition de la Commission, cette dernière devra la retirer ou la modifier.

En février dernier, après plus d'un an de discussions, l'exécutif communautaire a proposé de considérer à l'avenir comme "durables" certains investissements dans le gaz et le nucléaire, un projet qui divise les Etats membres de l'Union et le Parlement européen. (Reportage Kate Abnett, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)