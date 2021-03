par Stephanie Nebehay

GENEVE, 1er mars (Reuters) - Deux expertes indépendantes de l'Onu ont mis en cause lundi la Russie pour la tentative d’assassinat de l’opposant Alexeï Navalny et ont demandé l’ouverture d’une enquête internationale sur les causes de son empoisonnement par un agent neurotoxique en août dernier.

"Nous pensons que l'empoisonnement de M. Navalny au Novitchok aurait pu être délibérément effectué pour envoyer un avertissement clair et sinistre que ce serait le sort de quiconque critiquerait et s'opposerait au gouvernement", ont déclaré Agnès Callamard, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et Irene Khan, rapporteure spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression.

"Notre conclusion est que la Russie est responsable de la tentative d'empoisonnement de monsieur Navalny", a déclaré Agnès Callamard lors d'une conférence de presse lors de laquelle elle a présenté les conclusions préliminaires de leurs travaux.

Alexeï Navalny, opposant au président Vladimir Poutine, a été victime d'un malaise le 20 août à bord d'un avion entre la Sibérie et Moscou. Hospitalisé dans un premier temps à Omsk, en Sibérie, il a été transféré le 22 août en Allemagne, où les médecins ont conclu qu'il avait été empoisonné au Novitchok.

La Russie dément toute responsabilité dans sa maladie et dit n’avoir vu aucune preuve de son empoisonnement. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que la Russie espérait que l'intervention des rapporteures de l'Onu inciterait l'Allemagne à publier des données que Moscou a accusé Berlin de retenir.

"Nous partageons la volonté d'établir la vérité sur cet incident", a dit Maria Zakharova dans une déclaration à Reuters.

Alexeï Navalny a été arrêté à son retour en Russie le 17 janvier après quasiment cinq mois de convalescence en Allemagne. Il a été condamné à deux ans et demi de prison ferme le 2 février pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle dans une précédente affaire.

"Compte tenu de la réponse inadéquate des autorités russes, de l’utilisation d’armes chimiques interdites et du schéma apparent de tentatives d’assassinats ciblés, nous pensons qu’une enquête internationale doit être menée de toute urgence afin d’établir les faits et de clarifier toutes les circonstances de l'empoisonnement de M. Navalny", ont ajouté les deux rapporteures de l'Onu.

"L’utilisation du Novitchok viole les engagements de la Russie au titre de la Convention sur les armes chimiques. Elle visait à tuer M. Navalny et constitue en tant que telle une violation de l'interdiction des homicides arbitraires."

Agnès Callamard et Irene Khan ont également publié le contenu d'une lettre officielle envoyée aux autorités russes en décembre 2020, affirmant que si ces allégations venaient à être confirmées, des fonctionnaires russes pourraient être tenus pénalement responsables pour la tentative de meurtre d'Alexeï Navalny. (Stephanie Nebehay et Vladimir Soldatkin, version française Laura Marchioro)