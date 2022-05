Des experts en maladies demandent à l'OMS et aux gouvernements de prendre davantage de mesures contre la variole du singe

Ils font valoir que les gouvernements et l'Organisation mondiale de la santé ne doivent pas répéter les premiers faux pas de la pandémie de COVID-19 qui ont retardé la détection des cas, favorisant ainsi la propagation du virus.

Bien que la variole du singe ne soit pas aussi transmissible ou dangereuse que le COVID, disent ces scientifiques, il faut des directives plus claires sur la façon dont une personne infectée par la variole du singe doit s'isoler, des conseils plus explicites sur la façon de protéger les personnes à risque, et une amélioration des tests et de la recherche des contacts.

"Si cela devient endémique (dans d'autres pays), nous aurons une autre maladie désagréable et de nombreuses décisions difficiles à prendre", a déclaré Isabelle Eckerle, professeur au Centre de Genève pour les maladies virales émergentes en Suisse.

L'OMS examine si l'épidémie doit être évaluée comme une urgence potentielle de santé publique de portée internationale (PHEIC), a déclaré un responsable à Reuters. Une détermination par l'OMS qu'une épidémie constitue une urgence de santé mondiale - comme elle l'a fait avec COVID ou Ebola - permettrait d'accélérer la recherche et le financement pour contenir une maladie.

"C'est toujours à l'étude, mais pas encore de comité d'urgence (sur la variole du singe)", a déclaré Mike Ryan, directeur du programme des urgences sanitaires de l'OMS, en marge de la réunion annuelle de l'agence à Genève.

Toutefois, selon les experts, il est peu probable que l'OMS parvienne à une telle conclusion prochainement, car la variole du singe est une menace connue contre laquelle le monde dispose d'outils pour lutter. Discuter de l'opportunité de mettre en place un comité d'urgence, l'organe qui recommande de déclarer une PHEIC, fait simplement partie de la réponse de routine de l'agence, selon les responsables de l'OMS.

Mme Eckerle a demandé que l'OMS encourage les pays à mettre en place des mesures d'isolement plus coordonnées et plus strictes, même sans déclaration d'urgence. Elle craint que le fait de dire que le virus est bénin, ainsi que la disponibilité de vaccins et de traitements dans certains pays, "ne conduisent potentiellement à un comportement paresseux des autorités de santé publique."

PAS LA MÊME CHOSE QUE LE COVID

Plus de 300 cas suspects et confirmés de variole du singe, une maladie généralement bénigne qui se propage par contact étroit, provoquant des symptômes semblables à ceux de la grippe et une éruption cutanée caractéristique, ont été signalés ce mois-ci.

La plupart ont eu lieu en Europe plutôt que dans les pays d'Afrique centrale et occidentale où le virus est endémique. Aucun décès n'a été signalé dans l'épidémie actuelle.

Cependant, les responsables de la santé mondiale ont exprimé leur inquiétude face à l'augmentation de l'épidémie dans les pays non endémiques. L'OMS a déclaré qu'elle s'attend à ce que les chiffres augmentent à mesure que la surveillance s'intensifie.

Angela Rasmussen, virologue à l'Université de Saskatchewan au Canada, a écrit sur Twitter que le monkeypox était différent du SARS-CoV-2, le nouveau coronavirus, mais "nous commettons certaines des mêmes erreurs en ce qui concerne la réponse décisive avec les outils à disposition."

Vendredi, l'OMS a réaffirmé que le virus de la variole du singe pouvait être contenu grâce à des mesures comprenant la détection et l'isolement rapides des cas et la recherche des contacts.

Il est conseillé aux personnes infectées - et dans certains cas à leurs contacts proches - de s'isoler pendant 21 jours, mais on ne sait pas dans quelle mesure les gens adhéreraient à une si longue période d'absence du travail ou d'autres engagements. La capacité des laboratoires à tester la variole du singe n'est pas encore largement établie, a déclaré Eckerle, ce qui signifie qu'un diagnostic rapide peut être difficile.

La vaccination de masse n'est pas considérée comme nécessaire, mais certains pays, dont la Grande-Bretagne et la France, proposent des vaccins au personnel de santé et aux contacts proches.

D'autres experts affirment que la réponse actuelle est proportionnée et que considérer le monkeypox comme une urgence sanitaire mondiale et déclarer un PHEIC serait inapproprié à ce stade.

"Cela est réservé aux menaces présentant le plus haut niveau de risque en fonction de l'infectivité, de la gravité et du risque international d'escalade", a déclaré Dale Fisher, président du Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GOARN) et professeur de médecine à Singapour.

Au-delà des étiquettes, les experts ont déclaré que la leçon la plus importante de ces deux dernières années est qu'il est trop tard pour prévenir les pandémies une fois qu'elles ont commencé à se propager.

"Il est toujours décevant de constater que le monde ne se réveille face à une nouvelle maladie que lorsqu'elle frappe les pays à revenu élevé", a déclaré Piero Olliaro, professeur de maladies infectieuses liées à la pauvreté à l'Université d'Oxford et expert en monkeypox.

Pour se préparer aux pandémies, "il faut le faire là où les maladies sont maintenant", a-t-il ajouté.

