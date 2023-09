Les rebelles de la République démocratique du Congo ont attaché des ceintures d'explosifs à des jumelles pour piéger les forces de sécurité. Il s'agit là d'un incident parmi d'autres dans le cadre de la recrudescence de la violence à l'encontre des enfants dans ce pays, ont déclaré les Nations unies vendredi.

Les deux fillettes, âgées d'un an, ont été trouvées dans un village du Nord-Kivu, une région où un groupe militant connu sous le nom de Forces démocratiques alliées (ADF) a multiplié les attentats à la bombe, a déclaré l'agence de l'UNICEF pour l'enfance. Les explosifs ont été retirés par des démineurs sans exploser.

"L'intention était de déclencher l'explosion contre les forces de sécurité à l'arrivée de la police ou de l'armée congolaise", a déclaré Grant Leaity, le représentant de l'UNICEF au Congo, lors d'une conférence de presse à Genève.

L'utilisation accrue d'engins explosifs improvisés n'est qu'une des nombreuses "tendances dépravées" alors que la violence contre les enfants atteint des niveaux sans précédent dans la partie orientale du Congo, a-t-il déclaré.

"Chaque jour, des enfants sont violés et tués. Ils sont enlevés, recrutés et utilisés par des groupes armés - et nous savons que les rapports dont nous disposons ne sont que la partie émergée de l'iceberg", a-t-il déclaré.

La violence au Congo a provoqué l'une des pires et des plus longues urgences humanitaires au monde, avec plus de 27 millions de personnes confrontées à des pénuries alimentaires et près de 5,5 millions forcées de fuir leur foyer, selon les Nations unies.

Les sœurs jumelles, qui n'ont pas été identifiées, se remettent actuellement de la malnutrition dans un centre des Nations unies avant d'être placées dans une famille d'accueil. Leurs parents ont été tués lors d'une attaque qui aurait été menée par l'ADF.

Bien qu'ils se soient bien remis de la malnutrition, les cicatrices mentales pourraient durer toute la vie, a déclaré Mme Leaity.

"Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont vécu", a-t-il ajouté.