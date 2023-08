Des utilisateurs de médias sociaux russes ont signalé avoir entendu des explosions et des coups de feu près du port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, vendredi matin.

Des vidéos postées sur une communauté locale en ligne et diffusées par le média en ligne russe Astra ont montré le mouvement de navires juste au large de la côte et le bruit de coups de feu venant de la mer.

Les services d'urgence de Novorossiysk ont confirmé les rapports d'explosion et les services de sécurité ont été informés, a rapporté l'agence de presse russe RIA. Le port est l'un des plus grands de la mer Noire.

Les affrontements en mer Noire et dans les ports adjacents se sont intensifiés depuis que la Russie a refusé, le mois dernier, de prolonger un accord permettant d'exporter en toute sécurité des céréales à partir des ports ukrainiens ; des drones et des missiles russes ont frappé plusieurs installations portuaires ukrainiennes et des silos à céréales sur la mer Noire ou à proximité.

La Russie a également fait état d'une attaque de drones maritimes ukrainiens contre ses navires de guerre qui escortaient un navire civil.