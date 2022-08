Des explosions frappent une base russe en Crimée, l'Ukraine cible les lignes d'approvisionnement

Les explosions de mardi ont englouti un dépôt de munitions sur une base militaire dans le nord de la péninsule de Crimée, perturbant les trains et forçant l'évacuation de 2 000 personnes d'un village voisin, selon les autorités russes et les agences de presse.

Des panaches de fumée ont ensuite été vus sur une deuxième base militaire russe dans le centre de la Crimée, selon le journal russe Kommersant. Cette action fait suite aux explosions survenues la semaine dernière sur une base aérienne militaire russe dans l'ouest de la Crimée, qui ont détruit huit avions de guerre.

Le ministère russe de la défense a déclaré que les explosions de mardi au dépôt de munitions étaient "le résultat d'un sabotage". La péninsule de Crimée, que Moscou a annexée en 2014, est la principale voie d'approvisionnement des forces russes dans le sud de l'Ukraine et la base de sa flotte de la mer Noire.

L'Ukraine n'a ni confirmé ni nié la responsabilité des explosions, bien que ses responsables aient ouvertement applaudi les revers de la Russie dans cette région.

Le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak et le chef d'état-major Andriy Yermak ont tous deux exulté sur les médias sociaux à propos de la "démilitarisation", une référence apparemment moqueuse au mot que la Russie utilise pour justifier son invasion.

"L'opération 'démilitarisation' dans le style précis des Forces armées ukrainiennes se poursuivra jusqu'à la désoccupation complète des territoires ukrainiens", a écrit Yermak sur Telegram.

Plus tard, Podolyak a déclaré au journal britannique Guardian que la stratégie de l'Ukraine consistait à détruire la "logistique russe, les lignes d'approvisionnement et les dépôts de munitions et autres objets de l'infrastructure militaire. Cela crée un chaos au sein de leurs propres forces".

Alors que Kiev envisage une contre-offensive potentielle dans le sud, les explosions ont soulevé la perspective d'une nouvelle dynamique dans cette guerre vieille de six mois si l'Ukraine a désormais la capacité de frapper plus profondément dans le territoire occupé par la Russie ou si les groupes pro-Kyiv ont du succès avec des attaques de type guérilla.

Le président Volodymyr Zelenskiy a exhorté les Ukrainiens à se tenir à l'écart des bases militaires et des magasins de munitions russes et a déclaré que les explosions pouvaient avoir plusieurs causes, dont l'incompétence.

"Mais elles signifient toutes la même chose - la destruction de la logistique des occupants, de leurs munitions, de leurs équipements militaires et autres, et de leurs postes de commandement, sauve la vie de notre peuple", a-t-il déclaré dans un discours prononcé en soirée.

Lors des explosions de mardi, une sous-station électrique a également pris feu, selon des images diffusées par la télévision d'État russe. Sept trains ont été retardés et le trafic ferroviaire sur une partie de la ligne dans le nord de la Crimée a été suspendu, a indiqué l'agence de presse russe RIA.

CENTRALES NUCLÉAIRES

Ces derniers jours, l'attention s'est également portée sur les bombardements près du complexe de réacteurs nucléaires de Zaporizhzhia, le plus grand d'Europe, dans une zone du sud-est de l'Ukraine occupée par la Russie.

Des responsables russes installés là-bas, cités par l'agence de presse Interfax, ont déclaré mardi que les forces ukrainiennes avaient bombardé la ville d'Enerhodar où se trouve la centrale. Ils ont accusé l'Ukraine de le faire pour provoquer la Russie et l'inciter à riposter.

Plus tard dans la journée de mardi, 20 roquettes russes et 10 obus d'artillerie ont frappé la ville de Nikopol, sur la rive du fleuve Dnipro contrôlée par le gouvernement ukrainien, en face d'Enerhodar, a écrit le gouverneur régional ukrainien Valentyn Reznichenko sur Telegram.

Il a ajouté que quatre personnes ont été blessées.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les récits des deux parties.

Chaque partie a blâmé l'autre pour les risques accrus encourus par la centrale de Zaporizhzhia, dont la Russie s'est emparée en mars, bien que des techniciens ukrainiens continuent de l'exploiter.

Le conflit ukrainien a provoqué la fuite de millions de personnes, fait des milliers de morts et creusé un fossé géopolitique entre l'Occident et Moscou, qui qualifie son invasion d'"opération militaire spéciale" visant à démilitariser son voisin et à protéger les communautés russophones. L'Ukraine, qui faisait partie de l'Union soviétique dominée par la Russie jusqu'à son éclatement en 1991, accuse la Russie de mener une guerre de conquête de type impérial.

PROGRÈS DANS L'EXPORTATION DES CÉRÉALES

De nouveaux progrès ont été réalisés dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide des Nations unies pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes, après que le blocus russe des ports de la mer Noire ait aggravé la crise alimentaire mondiale.

Les ports ayant été débloqués, le navire Brave Commander a quitté le port ukrainien de Pivdennyi en transportant la première cargaison d'aide alimentaire à destination de l'Afrique en provenance d'Ukraine depuis l'invasion de la Russie.

Et le premier navire à partir dans le cadre de l'accord de juillet, le Razoni, battant pavillon de la Sierra Leone, a accosté dans la ville portuaire syrienne de Tartous.

L'Ukraine peut exporter 3 millions de tonnes de céréales depuis ses ports en septembre et pourrait éventuellement être en mesure d'exporter 4 millions de tonnes par mois, a déclaré un responsable gouvernemental.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rendra vendredi à Odesa, le principal port ukrainien de la mer Noire, dans le cadre d'un voyage dans le pays. Il rencontrera M. Zelenskiy et le président turc Tayyip Erdogan, qui a contribué à l'élaboration de l'accord sur les céréales, a déclaré un porte-parole de l'ONU.