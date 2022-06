Des explosions secouent la capitale ukrainienne, Kiev, tandis que la bataille fait rage dans l'est.

"Plusieurs explosions dans les quartiers Darnytskyi et Dniprovskyi de la capitale", a écrit le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur l'application de messagerie Telegram. "Les services travaillent déjà sur place".

Un témoin de Reuters a vu de la fumée dans la ville après les explosions.

Au moins une personne a été hospitalisée mais aucun décès n'avait été signalé en début de dimanche, a déclaré M. Klitschko. D'autres responsables ont déclaré que le bombardement russe semblait viser le réseau ferroviaire.

Malgré la poursuite des attaques russes contre l'Ukraine et les destructions généralisées, Kiev a été relativement calme ces dernières semaines après que Moscou a tourné son attention militaire vers l'est et le sud, notamment une bataille intense pour Sievierodonetsk.

La Russie a concentré ses forces sur la ville-usine pour l'une des plus grandes batailles terrestres de la guerre, Moscou semblant miser sa campagne sur la capture de l'une des deux provinces orientales qu'elle revendique au nom des proxies séparatistes.

Serhiy Gaidai, le gouverneur de la région de Luhansk qui comprend Sievierodonetsk, a déclaré dimanche que les forces ukrainiennes contrôlaient environ la moitié de la ville après en avoir repris une grande partie aux troupes russes.

"La situation était difficile, les Russes contrôlaient 70 % de la ville, mais ces deux derniers jours, ils ont été repoussés", a déclaré Gaidai à la télévision ukrainienne. "La ville est maintenant, plus ou moins, divisée en deux".

Ces affirmations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Le ministère britannique de la défense a déclaré dimanche que les contre-attaques ukrainiennes menées dans la ville au cours des dernières 24 heures étaient susceptibles d'atténuer l'élan opérationnel que les forces russes avaient précédemment acquis.

Moscou a déclaré que ses propres forces réalisaient des gains dans la ville. L'armée ukrainienne a déclaré que les forces russes continuaient à monter des opérations d'assaut avec l'aide de l'artillerie et contrôlaient la partie orientale de Sievierodonetsk.

"La situation est tendue, compliquée", a déclaré le maire Oleksandr Stryuk à la télévision nationale samedi, précisant qu'il y avait une pénurie de nourriture, de carburant et de médicaments. "Nos militaires font tout ce qu'ils peuvent pour chasser l'ennemi de la ville".

Les deux camps affirment avoir infligé d'énormes pertes dans les combats, une bataille qui, selon les experts militaires, pourrait déterminer quel camp a l'élan pour une guerre d'usure prolongée dans les mois à venir.

Les responsables ukrainiens ont déclaré qu'au moins huit personnes ont été tuées et 11 blessées dans des bombardements russes dans la région voisine de Donetsk. Donetsk et Louhansk constituent la région plus large de Donbas, dont la Russie espère prendre le contrôle.

LES NÉGOCIATIONS N'ONT AUCUN SENS

Dans la sphère diplomatique, Kiev a reproché au président français Emmanuel Macron d'avoir déclaré qu'il était important de ne pas "humilier" Moscou.

"Il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions construire une rampe de sortie par des moyens diplomatiques", a déclaré Macron dans une interview publiée samedi, ajoutant qu'il était "convaincu que c'est le rôle de la France d'être une puissance médiatrice."

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a tweeté en réponse : "Les appels à éviter l'humiliation de la Russie ne peuvent qu'humilier la France et tous les autres pays qui le demanderaient.

"Car c'est la Russie qui s'humilie elle-même. Nous ferions mieux de tous nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies."

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a proposé un message sévère : "Les terribles conséquences de cette guerre peuvent être arrêtées à tout moment... si une personne à Moscou en donne simplement l'ordre", a-t-il déclaré, dans une référence apparente au président russe Vladimir Poutine. "Le fait qu'il n'y ait toujours pas un tel ordre est évidemment une humiliation pour le monde entier".

Poutine discutera de la guerre dans une interview qui sera diffusée dimanche à la télévision nationale. Dans un bref extrait diffusé samedi, il a déclaré que les forces antiaériennes russes ont abattu des dizaines d'armes ukrainiennes et qu'elles les "cassent comme des noix".

L'Ukraine dit vouloir repousser les forces russes aussi loin que possible sur le champ de bataille, comptant sur les systèmes de missiles avancés promis ces derniers jours par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour faire basculer la guerre en sa faveur.

Interrogé sur la proposition de médiation de M. Macron à la télévision nationale, le conseiller de M. Zelenskiy, Mykhailo Podolyak, a déclaré qu'il était "inutile de tenir des négociations" tant que l'Ukraine n'aurait pas reçu toutes les armes promises, renforcé sa position et repoussé les forces russes "aussi loin que possible des frontières de l'Ukraine".

Moscou a déclaré que les armes occidentales jetteront "de l'huile sur le feu" mais ne changeront pas le cours de ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la débarrasser des nationalistes.

Dans cette guerre, qui a marqué son 100e jour vendredi, on estime que des dizaines de milliers de personnes sont mortes, des millions ont été déracinées de leurs foyers et l'économie mondiale a été perturbée.

L'Ukraine est l'une des principales sources mondiales de céréales et d'huile de cuisson, mais ces approvisionnements ont été largement interrompus par la fermeture par la Russie de ses ports de la mer Noire, avec plus de 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos.