La police, enquêtant sur un tuyau concernant un "matériel biologique potentiellement dangereux", a trouvé les cinq fœtus dans la maison du bloc 400 de la 6ème Bourse, Sud-Est, mercredi, a déclaré le Metropolitan Police Department.

Cette découverte troublante a été faite mercredi alors que des actes d'accusation criminels ont été levés par le ministère de la Justice des États-Unis contre Lauren Handy et huit autres militants anti-avortement. Ils ont été accusés d'avoir conspiré en 2020 pour envahir la clinique et mettre en place un blocus pour intimider les patients et le personnel.

Le ministère de la Justice a décrit Handy, 28 ans, comme vivant à Alexandria, en Virginie. La maison où les fœtus ont été trouvés a été décrite par les médias locaux comme étant sa résidence.

Interrogée pour savoir si la maison où les fœtus ont été trouvés était en fait la résidence de Handy, la police métropolitaine a déclaré : "Nous ne pouvons pas confirmer cette information."

L'avocate de Handy, la défenseuse publique fédérale Mary Petras, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les fœtus ont été prélevés par le DC Office of the Chief Medical Examiner, a déclaré la police. L'affaire fait l'objet d'une enquête.

Les personnes accusées avec Handy dans l'incident de la clinique du 22 octobre 2020 sont Jonathan Darnel, 40 ans, d'Arlington, Virginie ; Jay Smith, 32 ans, de Freeport, New York ; Paulette Harlow, 73 ans, et Jean Marshall, 72 ans, de Kingston, Massachusetts ; John Hinshaw, 67 ans, de Levittown, New York ; Heather Idoni, 61 ans, de Linden, Michigan ; William Goodman, 52 ans, de Bronx, New York ; et Joan Bell, 74 ans, de Montague, New Jersey.

Ils sont accusés d'avoir conspiré pour blesser, opprimer, menacer et intimider des patients et des employés, en violation de leurs droits fédéraux à rechercher et fournir des services de santé reproductive.

Ils sont également accusés d'avoir violé la loi sur la liberté d'accès aux entrées des cliniques (FACE) pour avoir utilisé la force pour interférer avec les services de la clinique.

S'ils sont reconnus coupables, ils risquent chacun jusqu'à 11 ans de prison et une amende pouvant atteindre 350 000 $.