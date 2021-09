Bourse de Paris : Des flambées de prix et des pénuries mais pas d'inflation

Il arrive parfois que les investisseurs se retrouvent confrontés à un excès d'informations, qui finit par nuire à la prise de décision. C'est un peu ce qui a l'air de se passer en ce moment sur les marchés financiers. La configuration simpliste du début d'année – plus on vaccine plus on dope le rebond économique - a été remplacée par une équation nettement plus complexe, dont la résolution divise les spécialistes. Et plus l'année avance, plus les inconnues s'empilent. Si l'on s'en tient aux grandes catégories, il faut citer la pandémie, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement, l'inflation et les politiques monétaires plus restrictives qui se profilent. A cela viennent s'ajouter des événements remarquables par leur ampleur ou leur violence, liés directement ou indirectement à ce qui précède. La crise Evergrande en Chine ou la flambée des prix de l'énergie en cours de propagation dans le monde, pour citer les derniers exemples. Plus tôt dans l'année, les chocs avaient porté sur les prix du fret ou la rareté des puces électroniques, lesquels sont d'ailleurs toujours en cours.

Malheureusement, il est impossible de mettre tous ces paramètres dans une boîte, de la secouer vigoureusement et d'obtenir un mélange susceptible de fournir une trajectoire économique. En revanche, il me semble indéniable que la plupart des chemins passent ou mènent à des hausses de prix. Et si toutes les articulations ne sont pas évidentes à appréhender, celles qui conduisent à l'inflation sont claires et de plus en plus nombreuses. Il n'est donc pas étonnant de voir les rendements obligataires s'accroître, après avoir fait preuve d'une singulière nonchalance ces dernières semaines. Il est fort probable que les prochaines enquêtes conduites par les banques d'affaires montrent que les investisseurs sont moins enclins à croire les banques centrales et leurs scénarios d'inflation transitoire, alors qu'ils y souscrivaient encore en majorité tout récemment.

Dans un tel contexte, les marchés tiennent bon, en restant relativement proches de leurs meilleurs niveaux récents. Mais ils manquent d'énergie à deux semaines des premières publications de résultats du 3e trimestre qui s'annoncent moins flamboyants que ceux du second. La transition est toute trouvée pour reparler de la Chine où l'on manque aussi d'énergie, mais au sens propre, comme nous l'avons vu hier. L'industrie du pays a été contrainte de lever le pied à cause de l'effet ciseau entre la hausse du prix des matières premières et les politiques environnementales plus strictes décidées par le pouvoir central. En ajoutant l'affaire Evergrande, on imagine sans peine que le mois de septembre a été compliqué pour le pays, ce qui devrait être visible dans les indicateurs PMI publiés dans la nuit de mercredi à jeudi. N'oublions pas que la croissance chinoise est un marqueur important pour les investisseurs. Jusqu'à présent, ils évacuent la menace en imaginant que Pékin déploiera un plan de relance si la situation empire. Un scénario tout à fait crédible, mais on a pu constater dernièrement que la Chine de Xi est aussi capable de s'autoflageller jusqu'au sang quand elle l'estime nécessaire.

Sur l'agenda macroéconomique du jour, on retrouve une batterie d'indicateurs américains entre 14h30 et 16h00 et moult interventions de banquiers centraux, avec en guest-stars Christine Lagarde et Jerome Powell dans l'après-midi. Pour rester dans le domaine des banques centrales, je vous avais relaté il y a quelques temps la polémique sur les placements boursiers réalisés par des membres éminents de la Fed pendant leur mandat. Eric Rosengren (Fed de Boston) et Robert Kaplan (Fed de Dallas) vont prendre une retraite anticipée, ce qui est sans doute la meilleure issue à cette affaire peu glorieuse.

Les indicateurs avancés évoluent proches de l'équilibre ce matin en Europe. En Asie, le Japon et l'Australie reculent, mais la Chine, notamment Hong Kong, est au rebond.

Les temps forts économiques du jour

En provenance des Etats-Unis, un quatuor composé des stocks des grossistes d'août (14h30), de l'indice FHFA du prix des maisons de juillet (15h00), de l'indice manufacturier de la Fed de Richmond et de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board de septembre (16h00).

L'euro a décroché à 1,169 USD. L'once d'or s'assoupit autour de 1750 USD, à l'inverse d'un pétrole rayonnant, puisque le Brent de mer du Nord se négocie 80,17 USD le baril, tandis que le brut léger américain WTI atteint 76,10 USD. Les rendements obligataires poursuivent leur ascension, avec un 10 ans américains qui accroche le niveau symbolique de 1,50% tandis que le Bund allemand est rémunéré -0,22%. L'obligation à 2 ans du trésor US atteint 0,31%, son niveau le plus élevé depuis 18 mois. Le bitcoin évolue entre 42 500 et 43 1000 USD ce matin.

Les principaux changements de recommandations

888 Holdings : Investec reprend le suivi à l'achat en visant 660 GBp.

Beiersdorf : Bernstein passe de neutre à sousperformance en visant 90 EUR.

Bouygues : Jefferies passe de conserver a acheté en visant 40 EUR.

Electrocomponents : RBC passe de performance sectorielle à surperformance en visant 1350 GBp.

Embracer : Exane BNP Paribas démarre le suivi à surperformance en visant 270 SEK.

Entain : Investec démarre le suivi à conserver en visant 2400 GBp.

Eutelsat : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 12 EUR.

Flutter : HSBC passe de conserver à acheter en visant 17 400 GBp.

Hellenic Petroleum : Goldman Sachs passe de neutre à l'achat en visant 7,50 EUR.

Lerøy Seafood : Barclays démarre le suivi à souspondérer en visant 70 NOK.

Logitech : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer.

Mowi : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 298 NOK.

Oxford Biomedica : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1180 à 1450 GBp.

Playtech : Investec reprend le suivi à conserver en visant 460 GBp.

Rolls-Royce : J.P. Morgan reste à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 130 à 150 GBp.

Sage Group : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 700 GBp.

Salmar : Barclays démarre le suivi à pondération en ligne en visant 596 NOK.

SES S.A. : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 10 EUR.

Tecan : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 555 à 595 CHF.

