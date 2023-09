L'année dernière, des fonctionnaires de l'administration Biden ont recommandé la fermeture ou la réduction de neuf centres de détention pour immigrés en raison des coûts élevés et du manque de personnel, ce qui aurait permis d'économiser 235 millions de dollars, selon un projet de note de service de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) examiné par Reuters. Mais l'ICE n'a finalement mis fin aux contrats qu'avec deux des centres de détention signalés dans le mémo. Six des neuf centres de détention identifiés dans la note d'août 2022 étaient gérés par des entreprises privées. Parmi les centres de détention à but lucratif figure le centre de détention du comté de Torrance, au Nouveau-Mexique, où un organisme de surveillance gouvernemental avait déjà demandé le transfert de tous les détenus en raison d'une "grave pénurie de personnel qui a entraîné des risques pour la sécurité et des conditions de vie insalubres".

Une version finalisée de la note, datée du 1er septembre 2022 et examinée par Reuters, ne contenait pas la recommandation de fermer Torrance. La note finalisée a été communiquée au bureau du secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, ont déclaré un ancien et un actuel fonctionnaires américains, qui ont requis l'anonymat pour discuter du processus interne. Le président américain Joe Biden a promis, lors de la campagne de 2020, de réformer la détention des immigrants et de supprimer les entreprises à but lucratif. Mais avec un nombre record de migrants tentant de franchir illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique en 2022, certains fonctionnaires ont fait valoir que Torrance - à environ une heure au sud-est d'Albuquerque - était nécessaire en raison de sa proximité avec la frontière, ont déclaré les fonctionnaires actuels et anciens. L'échec de la réforme de la détention menée par l'administration Biden montre les difficultés auxquelles Biden sera confronté pour tenir ses promesses électorales antérieures alors qu'il brigue un nouveau mandat en 2024.

"Il y a toujours une crainte perpétuelle de perdre des lits, de faire mauvaise figure et d'être bloqué", a déclaré le fonctionnaire américain actuel à Reuters.

Suite à une demande de commentaire de Reuters, un responsable de l'ICE a déclaré que Torrance était un centre de détention clé et que l'ICE maintenait la population à un niveau inférieur à la capacité afin d'éviter de surcharger le personnel.

L'ICE n'a pas commenté l'authenticité des documents examinés par Reuters ni le processus de prise de décision.

"L'agence examine et améliore en permanence les opérations de détention civile afin de s'assurer que les non-citoyens sont traités humainement, qu'ils sont protégés, qu'ils reçoivent des soins médicaux et mentaux appropriés et qu'ils bénéficient des droits et des protections auxquels ils ont droit", a déclaré la porte-parole de l'ICE, Jenny Burke.

Le projet de note indique que CoreCivic, la société qui gère Torrance, n'est pas en mesure de maintenir les effectifs et que le coût journalier de l'hébergement d'un détenu est plus de deux fois supérieur à la moyenne.

Brian Todd, porte-parole de CoreCivic, a qualifié les allégations contre Torrance de "fausses et trompeuses" et a déclaré que l'établissement offrait "un environnement sûr, humain et approprié" aux détenus.

L'ICE a mis fin à des contrats avec deux établissements peu utilisés cités dans les deux notes : le Berks County Residential Center en Pennsylvanie et la prison du comté de Yuba en Californie. Ces deux établissements étaient gérés par les comtés.

À Berks, qui accueillait des familles jusqu'en 2021, chaque détenu coûtait environ 1 200 dollars par jour, selon le projet de note, soit bien plus que les 142 dollars prévus en moyenne pour l'année fiscale 2022. À Yuba, le coût quotidien par détenu était de 8 000 dollars, selon le mémo.

Mardi soir, l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) du Nouveau-Mexique a déclaré qu'elle avait déposé une plainte pour mort injustifiée devant le tribunal de l'État au nom de la succession de Kesley Vial, un Brésilien de 23 ans qui s'est pendu à Torrance le 17 août 2022.

L'action en justice cite des rapports de sous-traitance de l'ICE selon lesquels le manque de personnel à Torrance a eu un impact sur la sûreté, la sécurité et les soins. Elle cite des inspections menées par des organismes de surveillance gouvernementaux, qui ont également révélé que l'établissement ne respectait pas les niveaux minimums de personnel médical.

"C'est la recette d'un désastre", a déclaré Rebecca Sheff, avocate principale de l'ACLU du Nouveau-Mexique.

DES COÛTS EXORBITANTS

Le projet de note de service de l'ICE d'août 2022 appelait à renégocier les contrats du centre de traitement ICE d'Adelanto en Californie et du centre de détention de Farmville en Virginie, deux centres de détention à but lucratif pour lesquels l'ICE a payé des sommes exorbitantes afin d'y loger une poignée de détenus.

À l'époque, des décisions de justice visant à enrayer la propagation du COVID-19 ont empêché l'ICE d'envoyer davantage de détenus dans ces deux centres, mais l'ICE a continué à payer pour un minimum de près de 1 500 lits à Adelanto et 500 à Farmville.

Selon le mémo, chaque détenu coûte environ 2 000 dollars par jour à Adelanto, qui est géré par la société pénitentiaire privée GEO Group. À Farmville, géré par une autre entreprise privée, Immigration Centers of America (ICA), le coût était de 8 000 dollars par jour.

L'ICE a réduit le nombre minimum de lits qu'il payait à Adelanto, selon les données de l'ICE publiées en mai 2023, mais le minimum à Farmville reste inchangé.

Un responsable de l'ICE a déclaré qu'Adelanto était "un établissement très bien géré" qui pourrait être utile à l'avenir, même si l'ordonnance du tribunal continue d'empêcher l'entrée de nouveaux détenus.

Un autre fonctionnaire américain a déclaré que Farmville était nécessaire en raison du manque d'espace de détention sur la côte Est. Selon les données de l'ICE, 70 personnes étaient détenues à Farmville cette semaine.

Le porte-parole de GEO Group, Christopher Ferreira, a déclaré que la société ne pouvait pas commenter des mémos qu'elle n'avait pas examinés, mais il a vanté Adelanto comme étant "une installation moderne, à la pointe de la technologie, construite pour répondre aux besoins de l'ICE".

L'ICA n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

L'administration Biden a placé davantage de migrants en détention dans les locaux de l'ICE au cours des derniers mois, à la suite de l'entrée en vigueur, à la mi-mai, de règles plus strictes en matière d'asile.