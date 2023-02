Des frères âgés survivent parmi les ruines de la guerre en Ukraine

Pourtant, les frères Kovalyov - Stepan qui a 80 ans et Volodymyr qui en a 77 - et leurs épouses ont décidé de rester dans le village agricole isolé de Posad-Pokrovske, dans le sud de l'Ukraine, pour finir leurs jours dans l'endroit qu'ils connaissent le mieux.

Cela ne sera pas facile. Les couples âgés survivent grâce aux maigres pensions de l'État et comptent sur les proches et les bénévoles pour se nourrir.

Stepan et sa femme Tetyana, 79 ans, vivent dans une cave à côté de leur ancien bungalow qui, comme de nombreux autres bâtiments de Posad-Pokrovske, a été pratiquement rasé lors des combats.

"Nous avons 80 ans, nous avons travaillé toute notre vie, dans le même jardin et maintenant nous attendons la mort", a déclaré Stepan à Reuters lors d'une visite du village fin janvier. "Que pouvons-nous attendre d'autre ?"

Volodymyr et Tetiana, qui a 76 ans, dorment dans la dernière pièce de leur maison qui a encore un toit.

Des dizaines de milliers d'Ukrainiens sont confrontés à des défis similaires alors que le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale approche de sa deuxième année. Beaucoup ont fui les villes et villages proches des lignes de front lorsque la guerre faisait rage autour d'eux, bien que certains, dont les personnes âgées, aient refusé de partir.

Les troupes russes ont atteint Posad-Pokrovske, située à quelque 36 km (22 miles) au nord-ouest de la ville de Kherson, le 25 février de l'année dernière, le jour suivant le lancement par la Russie de l'invasion à grande échelle qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Ils n'ont pas pu pousser plus loin vers le nord, et la région autour de la petite colonie est devenue une zone interdite aux forces ennemies.

Le sol est désormais jonché de caisses de munitions, de douilles de balles et de chars russes incendiés. Des mines sont éparpillées, deux missiles non explosés dépassent de la terre à proximité, des tranchées profondes et étroites serpentent à travers les champs et les maisons tombent en ruine les unes après les autres.

SOUS LE FEU

Volodymyr n'a pas quitté le village malgré le conflit, et Tetiana n'est partie que pour quelques semaines avec sa petite-fille au début. Ils se souviennent de combats violents tout au long des mois suivants. En octobre, la maison a été touchée par ce qu'ils pensent être un obus de char. Ils étaient à l'intérieur.

"Il y avait beaucoup de fumée, je ne pouvais rien voir", se souvient Tetiana. "Il pleuvait et des parties du toit s'écroulaient".

Les affrontements de l'époque ont coïncidé avec une contre-offensive ukrainienne dans la région qui a finalement repoussé les Russes au-delà du fleuve Dnipro début novembre, le plus grand revers de la guerre jusqu'à présent pour le président russe Vladimir Poutine.

Dans la rue voisine, Stepan et Tetyana s'étaient réfugiés dans leur cave lorsque leur maison avait été détruite dans les combats en mai.

Ils ont quitté Posad-Pokrovske peu de temps après, se rendant de temps en temps pour vérifier leur propriété ainsi que Volodymyr et Tetiana.

Lorsque le couple est revenu peu après la fin de la contre-offensive et la mise en déroute des Russes, ils ont constaté que leur bétail avait disparu, quatre vaches, ainsi que des dizaines de poulets et de cochons. Avant la guerre, ils cultivaient de l'orge et des légumes. Maintenant, les champs sont traîtres avec des mines et des munitions non explosées.

La cave, que leur fils défunt Aleksandr a construite comme magasin de nourriture, est devenue leur maison, éclairée par des bougies lorsqu'ils s'y trouvent.

Ils y accèdent par un petit escalier dans un jardin couvert de débris et d'une fine couche de neige.

Chaque jour est un véritable calvaire. Volodymyr se rend à vélo dans les magasins voisins pour acheter de la nourriture, parfois complétée par des colis distribués par des organisations caritatives. Les couples coupent du bois pour leur poêle et récupèrent l'eau de pluie du toit dans un seau ou du puits du village si le générateur fonctionne.

Svetlana, la petite-fille adulte de Volodymyr et Tetiana, qui est handicapée, les aide à s'occuper de leur unique vache et de leur coq.

Stepan et Volodymyr apprécient de temps en temps de boire un verre de horilka, un alcool ukrainien, ensemble, bien que les couples restent largement entre eux.

Lorsque Reuters a montré à Stepan et Tetyana une photo d'eux assis dans leur sous-sol qui figurait sur le compte Instagram du président Volodymyr Zelenskiy début janvier, ils ont été brièvement décontenancés.

"Maintenant, Poutine sait où nous sommes !" a plaisanté Stepan.

