L'utilisation par la Chine d'obligations du Trésor à très long terme pour financer un programme d'échange de biens de consommation s'écarte du schéma habituel qui consiste à stimuler l'investissement pour soutenir l'économie et alimente les attentes de nouvelles mesures de relance ciblant la demande des ménages. L'agence de planification de l'État a déclaré jeudi qu'environ 150 milliards de yuans (20,7 milliards de dollars) des 1 000 milliards de yuans que la Chine lève par le biais d'une émission de dette spéciale cette année subventionneront le remplacement de vieux appareils, voitures, bicyclettes et autres biens. Ce montant, qui équivaut à 0,12 % de la production économique et à 0,3 % des ventes au détail en 2023, est trop faible pour entraîner un rééquilibrage significatif de l'économie en faveur de la consommation ou pour garantir la réalisation de l'objectif de croissance d'environ 5 % fixé pour cette année. Il montre toutefois que les inquiétudes suscitées par la persistance du moral des consommateurs à un niveau historiquement bas incitent les autorités à tester enfin des mesures réclamées depuis longtemps par les économistes et qui ne font pas partie de la panoplie habituelle des outils de l'offre.

Les obligations spéciales financent traditionnellement des investissements "stratégiques" dans les infrastructures et la sécurité.

"Les autorités modifient la manière dont elles utilisent ces fonds en fonction des changements économiques", a déclaré Nie Wen, économiste chez Hwabao Trust.

"Il s'agit d'un changement important. Le problème le plus frappant auquel l'économie est confrontée est la faiblesse de la demande, de sorte que l'expansion de la demande intérieure deviendra une option politique plus importante."

D'autres mesures de relance pourraient être annoncées lors d'une réunion du Politburo ce mois-ci ou plus tard dans l'année si la croissance ne se redresse pas, selon les économistes.

Après avoir libéré l'économie de trois années de restrictions COVID-19, les autorités chinoises espéraient que la stimulation du secteur industriel stabiliserait le marché de l'emploi et entraînerait une hausse des salaires et de la consommation. Au lieu de cela, l'augmentation de la capacité industrielle a entraîné une guerre des prix et une course à la réduction des coûts qui a maintenu les salaires à un niveau bas, alimentant l'incertitude de l'emploi et ajoutant à la douleur des consommateurs causée par le ralentissement du secteur de l'immobilier. L'économie chinoise n'a pas atteint les prévisions de croissance au deuxième trimestre et est restée dans un marasme déflationniste, les ventes au détail et les importations étant nettement inférieures à la production industrielle et aux exportations. La Chine a lancé le programme de reprise des biens de consommation en mars, mais Pékin avait auparavant fait appel à des gouvernements locaux à court d'argent pour le financer, avec des résultats peu spectaculaires.

Le montant total des fonds alloués depuis mars n'est pas connu, mais les ventes d'appareils ménagers en juin étaient inférieures de 7,6 % à celles de l'année dernière, et les ventes de voitures ont baissé de 6,2 %.

INEFFICACITÉ

Le programme de consommation de la Chine est une initiative rare, mais sa portée et sa taille sont très éloignées des aides accordées aux États-Unis et ailleurs pendant la pandémie, et les analystes ont exprimé des inquiétudes quant à sa conception.

L'un des problèmes est que l'anticipation de la consommation de biens durables en 2024 se répercute sur les dépenses prévues pour ces articles au cours des années suivantes.

"Vous achetez une voiture aujourd'hui, mais vous n'en achèterez pas une autre l'année prochaine", a déclaré Tang Yao, professeur associé au département d'économie appliquée de l'université de Pékin.

"Cela aura un effet contraignant sur la consommation de biens durables et sur les investissements correspondants à l'avenir.

Lin, qui travaille pour une plateforme de livraison et n'a donné que son nom de famille pour des raisons de confidentialité, a acheté un climatiseur de 3 000 yuans (414 dollars) dont il avait vraiment besoin pour les deux tiers du prix grâce à ce système.

Mais il n'a pas dépensé les 1 000 yuans économisés pour autre chose, car il n'était "pas optimiste" quant à l'économie.

Le programme actualisé permet au gouvernement d'accorder des subventions allant jusqu'à 2 000 yuans pour les appareils électroménagers et 20 000 yuans pour les véhicules électriques, quels que soient les revenus des consommateurs.

Les consommateurs qui ne sont pas nécessairement à la recherche de nouveaux véhicules ou réfrigérateurs peuvent toujours participer au programme, mais ce faisant, ils dépenseront de l'argent qu'ils auraient pu utiliser pour acheter d'autres biens et services.

Dans leur forme actuelle, les reprises peuvent également être considérées comme des subventions manufacturières détournées, car elles orientent les ressources des ménages vers des industries qui ont accumulé des stocks importants en raison de l'augmentation de leurs capacités dans un contexte de demande faible.

C'est pourquoi ces programmes "sont souvent critiqués pour leur manque d'efficacité", a déclaré Louis Kuijs, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez S&P Global. "D'un point de vue microéconomique, une aide pure sous la forme d'une somme d'argent est plus efficace pour augmenter le bien-être des gens qu'une aide affectée d'un montant équivalent.

Mais elle peut aussi "être très inefficace si les gens décident simplement de la mettre sur leur compte en banque".

(1 $ = 7,2438 yuans chinois renminbi)