Des généraux américains et russes de haut rang s'expriment pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine.

"Les chefs militaires ont discuté de plusieurs sujets de préoccupation liés à la sécurité et ont convenu de garder les lignes de communication ouvertes", a déclaré un porte-parole de Milley, le président des chefs d'état-major interarmées des États-Unis.

"Conformément aux pratiques passées, les détails spécifiques de leur conversation resteront privés", a ajouté le porte-parole.

Le compte rendu militaire américain n'a pas mentionné les questions spécifiques qui ont été discutées.

L'agence de presse RIA, citant le ministère russe de la défense, a déclaré que les deux chefs militaires ont discuté de questions "d'intérêt mutuel", notamment de l'Ukraine.

L'appel a eu lieu après que le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, se soit entretenu avec son homologue russe la semaine dernière, et que le chef du Pentagone ait appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine.

Les États-Unis et la Russie ont mis en place une ligne directe depuis le début de l'invasion - que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale" - le 24 février, afin d'éviter toute erreur de calcul et tout élargissement du conflit.

La ligne directe de "déconfliction" est une ligne téléphonique ouverte basée au siège du Commandement européen à Stuttgart, en Allemagne, et relève du général de l'armée de l'air Tod Wolters, qui dirige toutes les forces américaines en Europe.

S'exprimant à Bruxelles jeudi, Wolters a déclaré qu'il espérait que l'appel entre Milley et Gerasimov était un pas de plus vers une solution diplomatique en Ukraine.

Pourtant, il semble y avoir peu d'élan sur le front diplomatique, plus de deux mois après le début de l'invasion russe, qui a fait des milliers de morts ou de blessés, réduit des villes en ruines et forcé plus de 5 millions de personnes à fuir à l'étranger.