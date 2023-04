Des généraux, un magnat et un néophyte politique parmi les candidats au poste de premier ministre, à l'approche des élections en Thaïlande

Aujourd'hui à 11:23 Partager

Deux généraux impliqués dans des coups d'État, un ministre de la santé favorable au cannabis et une femme d'affaires dont le père et la tante ont fui en exil après avoir été chassés du pouvoir pourraient être les prochains premiers ministres de Thaïlande, alors que les partis politiques finalisent leurs choix pour le poste le plus élevé.

La Thaïlande organise des élections le 14 mai et les partis ont jusqu'à vendredi pour désigner leurs candidats au poste de premier ministre, dont l'un sera choisi en août lors d'un vote conjoint du parlement nouvellement élu et du sénat désigné. La commission électorale a déclaré que le président sortant, Prayuth Chan-ocha, et son adjoint, Prawit Wongsuwan, tous deux anciens chefs de l'armée appartenant à la même clique militaire, avaient été désignés par leurs partis respectifs, tout comme Anutin Charnvirakul, le ministre de la santé qui a été le fer de lance de la légalisation controversée du cannabis en Thaïlande, et Jurin Laksanawisit, le ministre du commerce. Les élections opposent les groupes politiques soutenus par l'armée royaliste et l'establishment de Bangkok à une opposition menée par le parti populiste Pheu Thai, qui, avec ses incarnations précédentes, a remporté toutes les élections depuis 2001. Le Pheu Thai, contrôlé par la famille milliardaire Shinawatra et ses alliés du monde des affaires, a nommé comme candidat au poste de premier ministre le néophyte politique Paetongtarn Shinawatra, 36 ans, dans l'espoir de raviver la base électorale qui a porté au pouvoir son père Thaksin et sa tante Yingluck avant qu'ils ne soient renversés par l'armée. Paetongtarn a toujours été en tête des sondages d'opinion, mais le parti n'a pas encore confirmé qu'elle serait son choix final. Une source haut placée du parti, qui a refusé d'être identifiée car elle n'était pas autorisée à parler aux médias, a déclaré mercredi à Reuters que le Pheu Thai nommerait deux autres candidats - le pilier du parti Chaikasem Nitisiri et le populaire magnat de l'immobilier Sretta Thavisin, qui a démissionné mardi de son poste de directeur général du promoteur Sansiri Pcl. Pita Limjaroenrat, une autre figure de l'opposition, a été désigné par son parti Move Forward, populaire auprès des jeunes électeurs. Prayuth, 69 ans, est premier ministre depuis son coup d'État de 2014 contre le gouvernement du Pheu Thai et est le choix du nouveau parti United Thai Nation, même si la constitution ne lui permet de rester que deux ans de plus en tant que premier ministre. Mercredi, il a appelé la Thaïlande à s'unir. "Si ce pays n'est pas en paix et n'a pas de problèmes, nous manquerons des opportunités", a-t-il déclaré. Son mentor et ancien membre de la junte, Prawit, 77 ans, est candidat pour le parti au pouvoir, Palang Pracharat, et s'est présenté comme un artisan de la paix capable de chevaucher les camps belligérants des 18 années d'agitation intermittente qu'a connues la Thaïlande. Les experts politiques estiment que les généraux auraient un avantage dans la course, puisqu'ils ont dirigé la junte qui a nommé la liste actuelle des sénateurs.