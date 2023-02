Des groupes américains poursuivant l'interdiction de la pilule abortive perdent leur demande de procès anticipé

Le juge de district américain Matthew Kacsmaryk à Amarillo a rejeté la demande des groupes de sauter une audience sur l'opportunité d'arrêter temporairement les ventes de la pilule jusqu'à ce que l'affaire soit entièrement entendue et de passer directement au procès. L'administration Biden s'était opposée à cette demande.

Les groupes anti-avortement, dont l'Alliance pour la médecine hippocratique, ont porté plainte contre la Food and Drug Administration en novembre dernier, affirmant que l'agence a utilisé un processus inapproprié pour approuver le médicament mifepristone en 2000 et n'a pas suffisamment pris en compte sa sécurité pour les mineurs.

La mifepristone est approuvée pour l'avortement médicamenteux dans les 10 premières semaines de grossesse en combinaison avec un autre médicament, le misoprostol. L'avortement médicamenteux représente plus de la moitié des avortements aux États-Unis.

Le fait d'intenter une action en justice à Amarillo, où l'Alliance avait été constituée trois mois plus tôt, garantissait que l'affaire serait portée devant Kacsmaryk, un conservateur fiable et ancien militant chrétien.

Le gouvernement a répliqué que l'approbation du médicament était pleinement étayée par des preuves, et que la contestation, 22 ans après les faits, arrive beaucoup trop tard.

L'avortement médicamenteux attire de plus en plus l'attention depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l'an dernier son arrêt historique Roe v. Wade de 1973, qui avait garanti le droit à l'avortement dans tout le pays. Le président Joe Biden, un démocrate, a ordonné aux agences fédérales d'élargir l'accès à l'avortement médicamenteux en réponse à cette décision, qui a permis à plus d'une douzaine d'États dirigés par des républicains d'adopter de nouvelles interdictions de l'avortement.

Le mois dernier, la FDA a déclaré dans une requête en justice que "l'intérêt public serait gravement lésé" par le retrait du mifepristone du marché, ce qui obligerait les femmes à subir des avortements chirurgicaux inutiles et augmenterait considérablement les temps d'attente dans des cliniques déjà surchargées.

Les principales organisations médicales, dont l'American College of Obstetricians and Gynecologists, se sont rangées du côté du gouvernement la semaine dernière, affirmant que le mifepristone "a fait l'objet d'études approfondies et que sa sécurité est irréfutable".

Les procureurs généraux des États ont également déposé des documents dans cette affaire, les démocrates s'opposant au procès et les républicains le soutenant.

La mifepristone fait également l'objet de poursuites en Virginie-Occidentale et en Caroline du Nord, qui cherchent à élargir l'accès au médicament en faisant valoir que les restrictions imposées par les États à son égard sont en contradiction avec la loi fédérale.