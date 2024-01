De grands groupes d'entreprises américains ont intenté un procès à la Californie mardi afin d'obtenir l'annulation des nouvelles lois radicales de l'État en matière de divulgation d'informations sur le climat, qui obligent les entreprises à rendre publiques leurs émissions de gaz à effet de serre et les risques financiers liés au climat.

L'action en justice a été intentée devant le tribunal fédéral de Los Angeles par la Chambre de commerce des États-Unis, le plus grand lobby d'entreprises des États-Unis, ainsi que par l'American Farm Bureau Federation et plusieurs groupes d'entreprises californiens. Ils affirment que ces lois, les premières du genre, imposeront des coûts "massifs" aux entreprises et violeront les protections constitutionnelles de la liberté d'expression en obligeant à la divulgation d'informations.

Les groupes affirment également que les lois sont invalides parce qu'elles constituent de facto des réglementations nationales en matière d'émissions, un domaine réservé au gouvernement fédéral.

Le California Air Resources Board, cité comme défendeur dans l'action en justice, n'a pas souhaité faire de commentaires.

Promulguées l'année dernière par le gouverneur démocrate Gavin Newsom, les deux lois visent à aider le public et les investisseurs à évaluer les déclarations des grandes entreprises concernant le climat.

L'une des lois contestées exige que les entreprises publiques et privées actives dans l'État et générant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars par an publient un rapport détaillé sur leurs émissions de carbone à partir de 2026. La loi exige la divulgation des émissions propres des entreprises et des émissions de leurs fournisseurs et clients.

L'autre loi contestée exige que les entreprises actives dans l'État et dont le chiffre d'affaires dépasse 500 millions de dollars divulguent les risques financiers liés au climat et les stratégies visant à atténuer ces risques.