Des groupes d'entreprises poursuivent le chien de garde des consommateurs américains en invoquant un dépassement de la portée juridique.

Les groupes commerciaux représentant l'industrie financière américaine ont poursuivi le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) mercredi pour ce qu'ils considèrent comme un dépassement de l'autorité de l'agence dans ses efforts pour s'attaquer aux pratiques bancaires discriminatoires.

Cette action en justice marque une escalade majeure des tensions entre l'industrie et le chien de garde des consommateurs, qui, selon les groupes industriels, a à plusieurs reprises outrepassé son mandat sous la direction du président Joe Biden, Rohit Chopra.

En mars, le CFPB a modifié son manuel d'examen, que ses examinateurs utilisent pour superviser les entreprises financières, afin d'y inclure l'examen des politiques qui excluent des individus des produits ou services, ou qui proposent des produits ou services d'une manière injustement discriminatoire.

Les groupes ont déclaré que l'agence n'a pas l'autorité légale pour effectuer ce changement.

"Le Consumer Financial Protection Bureau opère au-delà de son autorité statutaire et, ce faisant, crée une incertitude juridique qui se traduira par une diminution du nombre de produits financiers disponibles pour les consommateurs", a déclaré Neil Bradley, responsable des politiques de la Chambre de commerce des États-Unis, qui est l'un des plaignants.

Le CFPB a refusé de commenter spécifiquement le procès, mais un porte-parole a déclaré que l'agence publie volontairement des manuels d'examen indiquant comment elle évaluera la conformité des banques avec les lois fédérales que le Congrès l'a chargée de faire respecter.

"Les manuels d'examen du CFPB permettent aux banques de s'assurer qu'elles respectent la loi, et contribuent à garantir que les consommateurs reçoivent le traitement juste et équitable qu'ils méritent", a déclaré le porte-parole.

L'action en justice vise l'inclusion par le CFPB de l'"impact disparate", une théorie juridique qui permet aux régulateurs de poursuivre les pratiques qui affectent négativement un groupe de personnes par rapport à d'autres, même si les règles peuvent sembler neutres.

Certains produits financiers, comme les comptes chèques sans frais, pourraient être considérés comme discriminatoires en utilisant une analyse d'impact disparate, a déclaré la Chambre. Ces comptes sont généralement proposés à des personnes ayant un solde bancaire plus élevé et qui sont souvent plus avancées dans leur carrière, ce qui pourrait indiquer une discrimination à l'encontre des jeunes.

"Le CFPB tente de prétendre qu'il est le Congrès et d'imposer de nouvelles théories d'impact disparate par le biais d'un processus extra-légal", a déclaré Bradley.

La Chambre a été rejointe dans le procès, déposé dans le District Est du Texas, par l'American Bankers Association et la Consumer Bankers Association, parmi d'autres groupes étatiques. (Reportage de John McCrank ; montage de Michelle Price, Nick Zieminski et Richard Pullin)