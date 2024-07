Deux actions en justice accusant la gouverneure de New York, Kathy Hochul, d'avoir violé la législation de l'État en décidant d'interrompre la mise en place d'un péage urbain dans certains quartiers de Manhattan ont été déposées jeudi par des groupes de défense des banlieusards et de l'environnement.

Mme Hochul, une démocrate qui avait déjà plaidé en faveur du péage urbain, a annoncé en juin qu'elle allait "suspendre indéfiniment" le péage, quelques semaines seulement avant son entrée en vigueur. Elle a déclaré que la redevance imposerait des contraintes économiques à certains ménages de la classe moyenne.

La plupart des habitants de la ville de New York ne possèdent pas de véhicule privé, et près de 90 % des personnes qui se rendent dans le quartier central des affaires de Manhattan pour travailler le font en utilisant les transports en commun, à vélo ou à pied, selon les données de l'État.

L'une des actions en justice, déposée par le City Club de New York et deux habitants de Manhattan, allègue que Mme Hochul n'a pas le pouvoir de bloquer "à elle seule" la mise en œuvre de la loi new-yorkaise de 2019 sur la réforme de la MTA et la mobilité du trafic, qui prévoit un programme de péage pour l'accès au quartier central des affaires de New York.

La prétendue "pause" du gouverneur Hochul sur le péage urbain est littéralement illégale", ont déclaré les plaignants dans leur plainte déposée devant la Cour suprême de New York à Manhattan. Selon eux, la "décision de Mme Hochul de bouleverser des années de travail a provoqué un chaos généralisé".

Selon le plan élaboré par la Metropolitan Transportation Authority, contrôlée par l'État, les automobilistes devraient payer jusqu'à 15 dollars pour entrer dans Manhattan en dessous de la 60e rue ; un aller-retour dans le métro ou le système de bus de New York coûte environ 6 dollars. Ce plan s'inspire de taxes similaires en vigueur depuis des années à Londres, à Singapour et dans d'autres villes, et aurait été le premier de ce type aux États-Unis.

"Faites la queue", a déclaré Maggie Halley, porte-parole de Mme Hochul, dans un communiqué en réponse aux poursuites judiciaires. "Le gouverneur Hochul reste concentré sur l'essentiel : le financement des transports en commun, la réduction des embouteillages et la protection des travailleurs new-yorkais".

Elle n'a pas répondu aux questions concernant les poursuites judiciaires qui affirment que la décision de Mme Hochul a violé les lois de l'État. La MTA n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le péage urbain devait réduire le trafic automobile et la pollution de l'air et générer 16,5 milliards de dollars pour le plan d'investissement de la MTA visant à entretenir et à moderniser le réseau de métro vieillissant de la ville.

Le mois dernier, la MTA a déclaré qu'elle était contrainte de suspendre ses plans d'entretien et de modernisation jusqu'à ce que l'État trouve une source de financement de remplacement, ce que Mme Hochul a déclaré essayer de faire.

La deuxième plainte, déposée par les groupes de pression Riders Alliance, Sierra Club et New York City Environmental Justice Alliance, accuse Mme Hochul de violer le droit des New-Yorkais à l'air pur établi par le Climate Leadership and Community Protection Act et par un amendement constitutionnel de l'État adopté en 2021.

"Si son action n'est pas annulée, les New-Yorkais qui travaillent dur et qui rentrent chez eux après une longue journée subiront de plus en plus de coupures de service, d'embouteillages, d'alertes à la qualité de l'air et de stations inaccessibles", a déclaré dans un communiqué le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, un démocrate qui a contribué à l'organisation des poursuites judiciaires.