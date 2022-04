Des groupes mondiaux proposent un plan de lutte contre la pandémie au coût de 10 milliards de dollars par an

Cette estimation est exposée dans "A Global Strategy to Manage the Long-term Risks of COVID-19", un document de travail publié mardi par le Fonds monétaire international, en partenariat avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), le Fonds mondial et le Wellcome Trust.

Dans ce document, les quatre groupes mondiaux affirment que mettre fin à la pandémie partout dans le monde reste une priorité économique, sanitaire et morale urgente pour le monde.

"Compte tenu des nombreux scénarios possibles pour l'évolution de la COVID-19 (de bénigne à grave) et des ressources limitées dont disposent les pays, nous avons besoin d'une nouvelle stratégie", a déclaré Gita Gopinath, premier directeur général adjoint du FMI, dans un communiqué.

Le FMI a estimé que la pandémie a entraîné des pertes cumulées de 13,8 trillions de dollars en janvier 2022.

Mme Gopinath a déclaré que les pays ont besoin de vaccins, de tests, de traitements et d'une infrastructure sanitaire améliorée pour lutter contre le COVID-19 et d'autres maladies mortelles.

"Ces deux dernières années ont montré que des progrès remarquables sont possibles lorsque le monde s'unit et soutient la science de manière audacieuse à grande échelle, au-delà des frontières", a déclaré Jeremy Farrar, directeur de l'organisation caritative Wellcome Trust. "Ce n'est pas le moment de se relâcher - le prochain mouvement du virus est tout sauf certain et le risque de nouvelles variantes élevé."

Richard Hatchett, directeur général du CEPI, a déclaré que les vaccins sont un élément clé de la réponse.

"Ils sont l'un de nos outils les plus puissants contre les risques de pandémie et seront essentiels à toute réponse future", a déclaré M. Hatchett dans un communiqué. Mais ils doivent être accompagnés d'investissements dans la surveillance mondiale, la recherche et le développement, la fabrication et les systèmes de santé, a-t-il ajouté.