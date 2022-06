Des groupes musulmans indiens exhortent leurs fidèles à éviter les manifestations suite à des commentaires anti-islam.

Le message visant à éviter les grands rassemblements a été diffusé après que les manifestations ont pris un tour violent la semaine dernière, entraînant la mort de deux adolescents musulmans et la blessure de plus de 30 personnes, dont des policiers.

"Il est du devoir de chaque musulman de faire front lorsque quelqu'un rabaisse l'islam, mais en même temps, il est essentiel de maintenir la paix", a déclaré Malik Aslam, un membre senior de Jamaat-e-Islami Hind, une organisation musulmane qui opère dans plusieurs États indiens.

Au début du mois, deux membres importants du Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi ont fait des remarques qui ont offensé les musulmans. Une porte-parole du parti a fait le commentaire offensant lors d'un débat télévisé et un porte-parole du parti sur les médias sociaux.

Le parti les a suspendus tous les deux et a déclaré qu'il dénonçait toute insulte envers toute religion. La police a également déposé des plaintes contre les deux, mais cela n'a pas empêché les musulmans enragés de descendre dans la rue pour protester.

La police a arrêté au moins 400 personnes soupçonnées d'être des émeutiers pendant les troubles dans plusieurs États. Des couvre-feux ont été imposés et les services Internet ont été suspendus dans certains endroits.

De nombreux musulmans en Inde s'interrogent sur leur place dans la société depuis que Modi est arrivé au pouvoir en 2014, minimisant ses racines dans un puissant groupe hindou-nationaliste auquel son parti est affilié.

Ses détracteurs affirment que son BJP a adopté une ligne de confrontation, en promouvant l'idée que l'Inde est une nation hindoue et en s'attaquant aux opposants "anti-nationaux", ce que de nombreux musulmans considèrent comme une tentative de les marginaliser, une communauté qui représente 13 % du milliard et plus d'habitants de l'Inde.

Dimanche, les autorités de l'État d'Uttar Pradesh, dans le nord du pays, ont démoli la maison d'un musulman lié aux émeutes, s'attirant la condamnation du gouvernement de l'État, dirigé par le BJP, par des experts constitutionnels et des groupes de défense des droits.

Les musulmans et les groupes de défense des droits ont interprété la destruction de la maison comme une punition pour les émeutes, mais les autorités de l'État ont déclaré que c'était parce qu'elle avait été construite illégalement sur un terrain public.

"Nous ne démolissons pas de maisons pour empêcher les musulmans de protester car ils ont tout à fait le droit de descendre dans la rue", a déclaré à Reuters un assistant du dirigeant hindouiste intransigeant de l'État.

Modi n'a pas commenté les remarques anti-islam qui ont déclenché les protestations, alors même que la condamnation s'amplifiait à l'étranger.

Des pays comme le Qatar, l'Arabie saoudite, les EAU, Oman et l'Iran, d'importants partenaires commerciaux de l'Inde, ont déposé des protestations diplomatiques.