Deux groupes de l'industrie chimique et plastique ont chacun intenté une action en justice contre le procureur général de Californie Rob Bonta vendredi, cherchant à bloquer sa tentative de les forcer à remettre des documents dans le cadre d'une enquête en cours sur la crise des déchets plastiques.

L'American Chemistry Council et la Plastics Industry Association ont déposé leur plainte auprès d'un tribunal fédéral de Washington, D.C., estimant que les exigences du procureur général démocrate de Californie ont porté atteinte à leur droit constitutionnel à la liberté d'expression, entre autres.

Les groupes ont déclaré qu'ils avaient déjà fourni des documents sur des sujets tels que des bulletins d'information publics et des remarques publiques sur la technologie du "recyclage avancé", qui utilise un processus appelé pyrolyse pour transformer les plastiques difficiles à recycler en carburant.

Ils n'ont pas communiqué de documents internes qui, selon eux, contiennent des données confidentielles sur l'industrie et des communications relatives à la politique publique et aux questions de défense des intérêts.

Ils affirment que M. Bonta a abusé de son autorité en exigeant ces documents supplémentaires et demandent une ordonnance l'empêchant de prendre d'autres mesures d'enquête à leur encontre.

Le bureau de M. Bonta et les groupes industriels n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La Californie a lancé son enquête sur le rôle de l'industrie pétrolière et pétrochimique dans la création et l'aggravation de la crise mondiale des déchets plastiques en avril 2022. M. Bonta a déclaré le mois dernier que son bureau déciderait d'ici l'été de poursuivre ou non Exxon, l'une des principales cibles de l'enquête.

La Californie a engagé des actions en justice similaires sur le changement climatique, en se concentrant sur ce que l'industrie des combustibles fossiles savait de ce problème depuis des décennies et sur la manière dont elle a induit le public en erreur quant à son rôle.

Selon une étude de référence publiée dans Science Advances, plus de 90 % des déchets plastiques dans le monde finissent dans des décharges ou sont incinérés. Le taux de recyclage aux États-Unis n'a jamais dépassé 9 %, selon l'Agence pour la protection de l'environnement.

Une enquête de Reuters a révélé que les projets de recyclage avancés dans le monde entier avaient connu de nombreux retards et échecs, alors même que les entreprises se targuaient de leur succès.