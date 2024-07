Un groupe de résidents de Tokyo a déclaré mercredi qu'il avait l'intention de bloquer la construction d'un énorme centre de logistique et de données prévu par le promoteur singapourien GLP, ce qui constitue un signe inquiétant pour les entreprises qui se tournent vers le Japon pour répondre à la demande croissante.

La pétition de plus de 220 habitants de la ville d'Akishima, dans l'ouest de Tokyo, fait suite à une tentative réussie, en décembre, dans la ville de Nagareyama, d'annuler un projet similaire de centre de données.

Les habitants d'Akishima craignaient que le centre ne menace la faune et la flore, n'entraîne une pollution et une hausse de la consommation d'électricité, et n'épuise les réserves d'eau de la ville, qui proviennent exclusivement des nappes phréatiques.

Ils ont déposé une demande d'audit de la procédure d'urbanisme qui a approuvé le centre de données de 3,63 millions de mégawatts de GLP, qui, selon ses estimations, émettrait environ 1,8 million de tonnes de dioxyde de carbone par an.

"Une seule entreprise sera responsable de la ruine d'Akishima. C'est ce que représente ce projet", a déclaré Yuji Ohtake, représentant du groupe de résidents, lors d'une conférence de presse.

Des entreprises technologiques mondiales telles que Microsoft, Amazon et Oracle ont également prévu de construire des centres de données au Japon.

Les habitants ont estimé que 3 000 des 4 800 arbres du site devraient être abattus, ce qui menacerait l'Autour des palombes et les blaireaux de la région.

"C'est un plan incroyablement négligent", a déclaré le représentant Hiroyuki Hasegawa.

Le groupe envisageait de demander un arbitrage pour amener GLP à reconsidérer son plan, dans lequel la construction devrait commencer en février et s'achever au début de 2029.

GLP a refusé de commenter l'action des résidents.

Le marché japonais des centres de données devrait croître de 10,8 % en 2027 et de 7,6 % en 2028, en raison de la demande liée à la transformation numérique et aux services cloud, selon la société de services immobiliers Jones Lang Lasalle.

En 2023, le Japon a enregistré un investissement direct record de 112 milliards de yens (694 millions de dollars) dans l'immobilier des centres de données, selon les données de JLL.

La construction d'un centre de données dans la ville de Kashiwa, près de Tokyo, a également suscité une opposition locale croissante.

(1 $ = 161,3600 yens)