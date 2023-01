Des hommes armés enlèvent 32 personnes dans une gare du sud du Nigeria

L'attaque est le dernier exemple en date de l'insécurité croissante qui s'est étendue à presque tous les coins du pays le plus peuplé d'Afrique, posant un défi au gouvernement avant une élection présidentielle en février.

La police a déclaré dans un communiqué que des bergers armés avaient attaqué la gare de Tom Ikimi à 16 heures (1500 GMT) alors que des passagers attendaient un train pour Warri, un centre pétrolier dans l'État voisin du Delta. La gare se trouve à quelque 111 km au nord-est de la capitale de l'État, Benin City, et près de la frontière avec l'État d'Anambra.

Certaines personnes présentes dans la gare ont été blessées par balle lors de l'attaque, selon la police.

Le commissaire à l'information de l'État d'Edo, Chris Osa Nehikhare, a déclaré que les ravisseurs avaient enlevé 32 personnes, mais qu'une s'était déjà échappée.

"En ce moment, le personnel de sécurité composé de l'armée et de la police ainsi que des hommes du réseau d'autodéfense et des chasseurs intensifient les opérations de recherche et de sauvetage dans un rayon raisonnable afin de secourir les victimes de l'enlèvement", a-t-il déclaré. "Nous sommes convaincus que les autres victimes seront secourues dans les heures à venir".

La Nigerian Railway Corporation (NRC) avait fermé la gare jusqu'à nouvel ordre et le ministère fédéral des transports a qualifié les enlèvements de "totalement barbares".

Le mois dernier, la NRC a rouvert un service ferroviaire reliant la capitale Abuja au nord de l'État de Kaduna, plusieurs mois après que des hommes armés aient fait sauter les voies, enlevé des dizaines de passagers et tué six personnes.

Le dernier otage pris dans cette attaque de mars n'a été libéré qu'en octobre.

L'insécurité est endémique au Nigeria, avec des insurrections islamistes dans le nord-est, le banditisme dans le nord-ouest, les séparatistes dans le sud-est et les affrontements entre agriculteurs et bergers dans les États du centre.