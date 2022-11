Des hommes armés enlèvent des dizaines d'enfants dans une ferme nigériane, selon la police

Katsina est l'État d'origine du président Muhammadu Buhari et fait partie des États du nord-ouest et du centre-nord du Nigeria où des bandes armées sur des motos ont tué des personnes ou les ont enlevées pour obtenir une rançon dans des villages et sur des autoroutes.

Le porte-parole de la police de Katsina, Gambo Isah, a confirmé l'enlèvement des enfants mais n'a pas donné de détails.

Des résidents ont déclaré à Reuters que les enfants ont été enlevés dimanche alors qu'ils récoltaient dans une ferme située entre les villages de Kamfanin Mailafiya et Kurmin Doka à Katsina.

Un résident dont le fils figurait parmi les personnes enlevées a déclaré que 30 enfants ont été enlevés mais qu'au moins deux se sont échappés tandis qu'un autre a été relâché parce qu'il était malade.

"Seuls quatre des enfants sont des garçons, les autres sont des filles âgées de moins de quatorze (ans)", a déclaré le résident, qui a refusé d'être nommé pour des raisons de sécurité.

Un chef de village de la région a déclaré que les hommes armés exigeaient 30 millions de naira (68 435 $) comme rançon. Les dossiers de la police indiquent qu'au moins 22 enfants sont portés disparus.

L'utilisation d'enfants mineurs comme ouvriers agricoles est courante dans certains États du nord du Nigeria, qui compte le plus grand nombre d'enfants non scolarisés du pays, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

L'armée a bombardé les cachettes présumées des hommes armés, connus localement sous le nom de bandits, alors que le gouvernement cherche à mettre fin aux attaques qui ont suscité des inquiétudes avant les élections générales de février prochain pour choisir le successeur de Buhari.