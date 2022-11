Des hommes armés enlèvent des dizaines de personnes au Nigeria, au moins 11 morts, selon des résidents

L'état de Zamfara est l'un des plus touchés par les bandes armées, connues localement sous le nom de bandits, qui terrorisent et enlèvent pour obtenir des rançons, ajoutant à l'insécurité croissante avant un vote présidentiel en février.

Dans le village isolé de Masu, dans la zone de gouvernement local de Bukkuyum, des bandits ont enlevé 50 personnes, pour la plupart des femmes, ont déclaré à Reuters les familles des victimes.

Ismail Jinjiri, dont la femme figure parmi les personnes enlevées, a déclaré que des hommes armés sont arrivés dans son village tôt lundi, ont rassemblé des dizaines de femmes et quelques hommes et ont disparu dans la forêt.

Sarkin Fawa Masu, un chef traditionnel, a déclaré que "plus de 50 femmes mariées ont été enlevées ainsi qu'un nombre inconnu de fermiers innocents."

Jinjiri et Masu ont déclaré que certaines femmes ont été libérées plus tard tandis que deux hommes ont été gravement battus et admis à l'hôpital général de Bukkuyum. Au moins 27 personnes sont toujours en captivité, ont-ils dit.

Bashiru Muawiya Mesudan, l'administrateur de la zone de gouvernement local de Bukuyum, a déclaré que les autorités locales évaluaient toujours la situation. Le porte-parole de la police de l'État de Zamfara, Mohammed Shehu, n'a pas répondu aux appels et aux textos demandant un commentaire.

Dans une attaque distincte, des hommes armés ont attaqué la communauté de Zonai dans la zone de gouvernement local de Gusau et ont enlevé au moins 20 personnes travaillant dans leurs fermes, a déclaré à Reuters le chef du village, Lawali Abdullahi Zonai.

Certaines des personnes enlevées ont réussi à s'échapper, a-t-il dit.

Dans la communauté de Yar Tasha, dans les zones de gouvernement local de Bungudu et Zurmi, des hommes armés ont tué 11 personnes et enlevé au moins sept agriculteurs dimanche, dont un chef de district, ont déclaré des résidents.