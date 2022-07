Des hommes armés tendent une embuscade au convoi avancé du président Buhari au Nigeria.

Buhari ne se trouvait pas dans le convoi de voitures transportant une équipe avancée de gardes de sécurité, de responsables du protocole et des médias qui se rendait dans la ville natale du président, Daura, près de la frontière avec le Niger, pour se préparer à la fête musulmane de l'Aïd al-Adha.

"Les assaillants ont ouvert le feu sur le convoi depuis des positions d'embuscade mais ont été repoussés par les militaires, la police et le personnel de sécurité qui accompagnaient le convoi", indique le communiqué.

L'attaque du convoi met en lumière les problèmes de sécurité auxquels le pays est confronté, en particulier dans les régions du nord où sévissent des gangs armés.

Dans une autre attaque, mercredi en fin de journée, un autre groupe d'hommes armés non identifiés a fait irruption dans une prison de moyenne sécurité à Kuje, près de la capitale Abuja, a déclaré un porte-parole des services correctionnels dans un communiqué.

"Les hommes de l'escouade armée du service correctionnel nigérian et d'autres agences de sécurité attachées au centre pénitentiaire ont réagi et le calme a été rétabli dans l'établissement et la situation est sous contrôle", a déclaré le porte-parole.