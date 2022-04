Des hommes armés tuent 11 membres des forces de sécurité dans des attaques au Niger, selon le gouvernement

Les deux attaques ont eu lieu mardi - l'une contre un poste de police à Petelkole, à la frontière occidentale avec le Burkina Faso, et l'autre contre une position de la Garde nationale à Djado, dans la région d'Agadez, au nord du pays, selon un communiqué du gouvernement.

Le Niger, comme ses voisins le Mali et le Burkina Faso, lutte contre des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui ont tué des milliers de personnes et déplacé des millions d'autres dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest.

Les assaillants ont également volé les véhicules des deux postes de sécurité et plus de 10 personnes ont été blessées, a déclaré le gouvernement.

Le ministre de l'Intérieur du Niger a déclaré que la sécurité avait été renforcée dans les deux zones suite aux attaques.