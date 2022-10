Des hommes armés tuent 11 personnes sur une base militaire russe, dernier coup dur de la guerre en Ukraine.

Selon l'agence de presse RIA, le ministère a déclaré que 15 autres personnes avaient été blessées dans la fusillade survenue samedi dans la région de Belgorod, dans le sud-ouest du pays, à la frontière avec l'Ukraine, lorsque deux hommes ont abattu un groupe qui s'était porté volontaire pour participer à la guerre.

Elle a précisé que les deux assaillants - des ressortissants d'une ancienne république soviétique non spécifiée - avaient été abattus.

L'attaque a eu lieu une semaine après qu'une explosion ait endommagé un pont en Crimée, la péninsule annexée par la Russie à l'Ukraine en 2014. Plus tôt dans la guerre, le navire amiral de la Russie en mer Noire a explosé et coulé.

"Au cours d'une séance d'entraînement aux armes à feu avec des personnes qui ont volontairement exprimé le désir de participer à l'opération militaire spéciale (contre l'Ukraine), les terroristes ont ouvert le feu avec des armes légères sur le personnel de l'unité", a déclaré RIA en citant un communiqué du ministère de la Défense.

Un jour plus tôt, M. Poutine avait déclaré que la Russie devrait avoir fini d'appeler les réservistes dans deux semaines, promettant ainsi la fin d'une mobilisation qui divise et qui a vu des centaines de milliers d'hommes appelés à combattre en Ukraine et un grand nombre d'entre eux fuir le pays.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré samedi que les troupes ukrainiennes tenaient toujours la ville stratégique de Bakhmut, dans l'est du pays, malgré les attaques répétées de la Russie, tandis que la situation dans la région plus vaste de Donbas restait très difficile.

Bien que les troupes ukrainiennes aient repris des milliers de kilomètres carrés (miles) de terrain lors des récentes offensives dans l'est et le sud, les officiels disent que les progrès sont susceptibles de ralentir lorsque les forces de Kiev rencontreront une résistance plus déterminée.

Les forces ukrainiennes et les civils s'appuient sur le service Internet Starlink fourni par la société de fusées SpaceX d'Elon Musk. Vendredi, Musk a déclaré qu'il n'avait plus les moyens de financer le service, mais samedi, il a affirmé qu'il continuerait à le faire.

M. Zelenskiy a déclaré que près de 65 000 Russes avaient été tués jusqu'à présent depuis l'invasion du 24 février, un chiffre bien plus élevé que l'estimation officielle de Moscou du 21 septembre, qui faisait état de 5 937 morts. En août, le Pentagone a déclaré que la Russie avait subi entre 70 000 et 80 000 pertes, tuées ou blessées.

ATTAQUES DE MISSILES ET DE DRONES RUSSES

Poutine a ordonné la mobilisation il y a trois semaines, dans le cadre d'une réponse aux défaites russes sur le champ de bataille en Ukraine. Il a également proclamé l'annexion de quatre provinces ukrainiennes partiellement occupées et a menacé d'utiliser des armes nucléaires.

Lors d'un discours prononcé en soirée, M. Zelenskiy a également déclaré que les missiles et les drones russes avaient continué à frapper les villes ukrainiennes, causant des destructions et des pertes humaines.

Kiev a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à ce que les États-Unis et l'Allemagne livrent des systèmes anti-aériens sophistiqués ce mois-ci pour aider à se défendre contre les missiles.

Les combats sont particulièrement intenses dans les provinces orientales de Donetsk et de Louhansk, qui bordent la Russie. Ensemble, elles constituent le plus grand Donbas industriel, dont Moscou ne s'est pas encore totalement emparé.

Les forces russes ont tenté à plusieurs reprises de s'emparer de Bakhmut, qui se trouve sur une route principale menant aux villes de Sloviansk et de Kramatorsk. Toutes deux sont situées dans la région de Donetsk.

Par ailleurs, l'état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré dans une publication sur Facebook que les troupes avaient repoussé samedi un total de 11 attaques russes distinctes près de Kramatorsk, Bakhmut et la ville d'Avdiivka, juste au nord de Donetsk.