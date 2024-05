Au moins 40 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors d'une attaque menée par des hommes armés contre le village de Zurak, dans l'État du Plateau, au centre-nord du Nigeria, où les affrontements entre éleveurs et agriculteurs sont fréquents, ont indiqué mardi la police et les habitants.

Le porte-parole de la police du Plateau, Alfred Alabo, a déclaré que des hommes armés, souvent appelés localement bandits, fuyant un "assaut agressif" des agents de sécurité dans la forêt de Bangalala, dans la zone de gouvernement local de Wase, ont attaqué les villages de Zurak et Dakai lundi en fin de journée.

Alors que sept des assaillants ont été neutralisés par les agents de sécurité, les membres du gang en fuite ont tué neuf personnes et incendié six maisons, a déclaré Alabo dans un communiqué.

Les habitants affirment que le bilan est beaucoup plus lourd. Ils ont déclaré à Reuters que des dizaines d'hommes armés avaient pris d'assaut le village à moto, tirant à l'aveugle, enlevant un nombre indéterminé de personnes et incendiant les maisons.

"Lorsqu'ils sont entrés dans notre village, ils ont commencé à tirer sporadiquement sur tous ceux qu'ils voyaient. Ils ont tué plus de 40 personnes sans aucune pitié. J'ai réussi à m'enfuir dans un village voisin. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu beaucoup de membres de ma famille", a déclaré Babangida Aliyu, un habitant de Zurak qui s'est enfui.

Un autre habitant, Timothy Haruna, a déclaré à Reuters : "Ils ont tué de nombreuses personnes et en ont enlevé beaucoup. Beaucoup d'autres ont été blessés par balle. Ils ont également incendié nos maisons".

Les attaques dans les zones rurales et les enlèvements contre rançon sont devenus monnaie courante dans le nord du Nigeria ces dernières années. Des bandes armées ont pris pour cible des villages, des écoles et des voyageurs, exigeant des millions de nairas en guise de rançon.

Le Nigeria est en proie à des problèmes de sécurité, notamment une insurrection islamiste qui dure depuis 14 ans dans le nord-est du pays, des violences séparatistes dans le sud-est et de fréquents affrontements meurtriers entre agriculteurs et éleveurs dans la région centrale.

M. Alabo a indiqué que le commandement de la police du Plateau avait déployé davantage d'agents dans la région pour sécuriser les villages.