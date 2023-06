Des hommes armés tuent au moins 30 personnes lors d'attaques menées ce week-end dans le nord du Nigeria

Au Nigeria, des hommes armés ont tué au moins 30 personnes et enlevé un certain nombre d'enfants lors d'attaques distinctes dans trois États du nord du pays, ont indiqué la police et des habitants. Il s'agit des derniers incidents en date dans une région en proie à la violence armée.

Des bandes armées circulant à moto profitent souvent de la faiblesse des forces de sécurité dans la région pour enlever des villageois, des automobilistes et des étudiants afin d'obtenir une rançon. Des habitants ont déclaré que des hommes armés avaient attaqué les villages de Janbako et de Sakkida dans le nord-ouest de l'État de Zamfara samedi, tuant 24 personnes. Les hommes armés ont également enlevé plusieurs enfants qui ramassaient du bois dans une forêt du village voisin de Gora. Le porte-parole de la police, Ahmad Rufai, a déclaré que l'État voisin de Sokoto avait également été attaqué dans cinq villages du gouvernement local de Tangaza samedi, et que les morts avaient été enterrés dimanche. Hussaini Ahmadu et Abubakar Maradun, des habitants de Janbako et Sakkida, ont déclaré à Reuters par téléphone que les gangs avaient exigé en début de semaine que les villageois paient une taxe pour pouvoir cultiver leurs champs, mais que les villageois n'avaient pas obtempéré. Le porte-parole de la police de Zamfara, Yazid Abubakar, a confirmé les attaques mais a déclaré que seules 13 personnes avaient été tuées et neuf jeunes garçons et filles enlevés. Des hommes armés ont tué 25 personnes et incendié leurs maisons lors d'une attaque samedi contre la communauté Imande Mbakange, dans le centre-nord de l'État de Benue, ont déclaré deux habitants. Le motif de l'attaque n'est pas connu.