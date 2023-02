Des hommes armés tuent deux travailleurs de MSF dans l'ouest du Burkina Faso

Les victimes se trouvaient dans une voiture portant la marque MSF et se rendant de la ville de Dedougou à Tougan, dans la province de Sorou.

Des hommes armés ont ouvert le feu sur le véhicule, tuant deux employés de MSF, tandis que deux autres ont réussi à s'échapper, a déclaré à Reuters via WhatsApp un porte-parole qui ne souhaite pas être nommé.

Une source de sécurité a confirmé l'attaque.

Le Burkina Faso est l'un des nombreux pays d'Afrique occidentale aux prises avec des groupes militants liés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

L'insurrection qui ravage la région du Sahel, au sud du Sahara, a pris racine après une rébellion touareg au Mali en 2012. Elle s'est étendue à des pays voisins tels que le Burkina Faso et, plus récemment, aux États côtiers, malgré les efforts internationaux coûteux déployés pour la contenir, tuant des milliers de personnes et déplaçant plus de 2 millions de personnes dans le processus.