Des identifiants numériques pour aider le marché des crypto-monnaies à se généraliser

Des étiquettes permettant d'identifier le bitcoin, l'ethereum et d'autres crypto-actifs seront lancées en septembre, signe le plus récent de la façon dont ce marché non réglementé, qui connaît une croissance rapide, adopte les caractéristiques des investissements classiques.

La capacité à surveiller les crypto-monnaies est devenue une préoccupation majeure pour les régulateurs, car ce marché en pleine expansion, qui a atteint une capitalisation record de 2 000 milliards de dollars en avril, a connu une forte volatilité et les banques centrales ont mis en garde les investisseurs contre le risque de perdre leur chemise.

Les actions et les produits dérivés individuels se voient déjà attribuer un numéro d'identification unique afin de permettre aux régulateurs et aux acteurs du marché d'identifier, de suivre et de quantifier les risques liés aux transactions.

Les nouveaux identifiants de jetons numériques ou DTI seront enregistrés auprès de la Fondation DTI, une unité à but non lucratif d'Etrading Software, une société fintech qui fournit une infrastructure de marché.

À mesure que le secteur des crypto-actifs prend de l'ampleur, les régulateurs et le marché auront besoin d'identifiants pour mieux le suivre, a déclaré à Reuters Sassan Danesh, associé directeur chez Etrading Software.

Les ITD créeront un pont entre les titres traditionnels et le nouveau monde des jetons, en utilisant les normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui devraient être finalisées d'ici à la fin septembre.

À ce moment-là, le registre DTI émettra officiellement des identifiants pour les 100 crypto-actifs et jetons les plus importants, qui représentent plus de 80 % du marché cryptographique actuel et comprennent le bitcoin, l'ethereum, le Dogecoin et le Ripple, a déclaré Danesh.

Les identifiants permettront également de comparer plus facilement les bourses qui offrent les meilleurs prix pour des crypto-actifs spécifiques, a-t-il ajouté.

Les identifiants basés sur l'ISO sont déjà utilisés pour signaler les transactions de titres et de produits dérivés aux régulateurs afin de repérer les abus de marché et l'accumulation de risques, et M. Danesh s'attend à ce que les ITD conduisent à une exigence similaire pour les transactions de crypto-monnaies.

"Nous voyons absolument qu'il y aura un mandat réglementaire pour le signalement des actifs numériques et cela est motivé par la simple taille du marché numérique, qui ne peut plus être ignoré par les régulateurs", a déclaré Danesh.

Compte tenu du temps nécessaire pour que les ITD soient intégrées dans les marchés, la fin de 2023 serait probablement la date la plus proche pour introduire la déclaration obligatoire, a-t-il ajouté.

Les systèmes informatiques des grands investisseurs font déjà référence aux identifiants ISO et l'ajout des ITD ne nécessiterait pas de recalibrage majeur, ce qui faciliterait l'ajout d'actifs numériques.

"Les institutions financières, lorsqu'elles cherchent à ajouter les actifs numériques à la gamme des classes d'actifs qu'elles sont prêtes à négocier, le responsable de la conformité ne veut pas élaborer des politiques entièrement nouvelles", a déclaré Danesh.

"C'est là que la DTI entre en jeu, elle fait partie de la même famille de normes ISO".