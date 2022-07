Des images satellites et des données sur les navires indiquent la trajectoire du navire russe. Selon Kiev, le navire a transporté des céréales "pillées".

Une analyse par Reuters de l'imagerie satellite, des données de suivi des navires et des photos et vidéos de source ouverte donne un port d'origine différent pour le SV Nikolay. Le 18 juin, indique l'analyse d'une image satellite par Reuters, le navire était amarré au principal terminal céréalier de Crimée, la péninsule ukrainienne saisie par la Russie en 2014.

La reconstitution par Reuters du voyage du navire intervient alors que les responsables de Kiev affirment que les céréales ukrainiennes provenant du territoire récemment occupé par la Russie sont volées dans le cadre de la guerre Ukraine-Russie, puis exportées via la Crimée vers des pays comme la Turquie et la Syrie.

Un fonctionnaire ukrainien a déclaré que SV Nikolay fait partie des navires dont les autorités ukrainiennes pensent qu'ils exportent ce qu'ils décrivent comme du grain "pillé". Moscou a nié avoir volé du grain ukrainien.

Le système de suivi du SV Nikolay a été hors ligne pendant plusieurs jours autour de la date en question, ce qui a rendu difficile la détermination de l'emplacement du navire. Le fonctionnaire a déclaré qu'il s'agissait d'une tactique utilisée par les navires pour dissimuler leurs visites en Crimée, ainsi que l'utilisation de documents indiquant faussement que le grain était chargé à Port Kavkaz.

Un employé de la société Kama LLC, basée à Moscou, a déclaré que la société était propriétaire du SV Nikolay et a nié que le navire transportait du grain ukrainien ou faisait escale en Crimée. Alexander Ryndin, qui travaille dans l'affrètement pour Kama, a montré à Reuters lors d'un appel vidéo deux documents à l'appui de ce récit qu'il a identifié comme étant un connaissement, ou liste détaillée d'une expédition de marchandises, et un certificat de sécurité et de qualité. Les deux documents mentionnent Kavkaz comme port de chargement, qui se trouve à environ 220 miles nautiques de Sébastopol, de l'autre côté du détroit de Kerch, en Crimée. Le certificat de sécurité et de qualité identifiait également la cargaison comme étant du maïs provenant de Russie.

Interrogé sur l'image satellite qui montre un navire correspondant à la description de SV Nikolay au principal terminal céréalier de Crimée à Sébastopol le 18 juin, M. Ryndin a déclaré à Reuters que le navire n'était pas là. "Vous pouvez faire les photos que vous voulez", a-t-il déclaré. Ryndin a également déclaré qu'il existe des raisons logistiques légitimes pour expédier du grain russe via la Crimée.

Les hauts représentants de Kama n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas été en mesure de retracer de manière indépendante l'origine du maïs à bord.

Le conflit en Ukraine a accentué les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire tant en Ukraine que dans le reste du monde, faisant grimper les prix alimentaires mondiaux à des niveaux record cette année. L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, mais elle a du mal à exporter des marchandises alors que la guerre fait rage le long de sa côte sud et que nombre de ses ports sont bloqués.

La Russie et l'Ukraine devaient signer un accord vendredi pour rouvrir les ports ukrainiens de la mer Noire aux exportations de céréales, ont indiqué la Turquie et les Nations unies, ce qui a fait naître l'espoir d'une atténuation de la crise alimentaire internationale aggravée par l'invasion russe.

IMAGE SATELLITE

L'analyse de Reuters est centrée sur une image haute résolution prise le 18 juin par l'opérateur satellite privé Planet Labs PBC du terminal céréalier de Sébastopol. L'image capture deux navires à quai. Le navire du dessus est légèrement plus long, avec une poupe plate et une proue arrondie, et possède trois cales à marchandises partiellement remplies. Le navire du dessous est légèrement plus court, avec un pont rouge, une poupe arrondie et une proue pointue.

Grâce à l'image satellite, Reuters a pu mesurer le navire supérieur à 139 mètres de long et 16 mètres de large, ce qui correspond aux spécifications du SV Nikolay. Les photos et les vidéos du SV Nikolay prises au fil des ans par des amateurs de navigation montrent que le navire supérieur et le SV Nikolay ont la même couleur et les mêmes contours, notamment une poupe plate et une proue arrondie, le même nombre de cales et le même emplacement pour les canots de sauvetage et la même forme de pont d'observation.

Le SV Nikolay a ouvertement indiqué que sa destination était le port de Kavkaz avant que son système de suivi ne se déconnecte, ce qui suit un modèle que Reuters a observé avec d'autres cargos qui, selon Kiev, sont impliqués dans l'exportation de céréales ukrainiennes via la Crimée. Pour aider à identifier le navire sur l'image satellite, Reuters a réduit la liste des navires potentiels en examinant ceux qui avaient indiqué Port Kavkaz ou les environs comme destination à tout moment en juin.

Plus de 380 navires de charge en vrac ont fait escale ou ont annoncé une escale prévue à Port Kavkaz ou dans les environs en juin, selon les données de suivi des navires de Refinitiv Eikon. Parmi ceux-ci, Reuters a constaté que seuls 38 navires avaient des mesures similaires à celles du navire du haut sur l'image satellite. Tous les navires sauf deux ont pu être écartés : Leurs systèmes de suivi ont montré qu'ils étaient ailleurs les 17 et 18 juin. Un seul, le SV Nikolay, correspondait à la fois à la période, à la forme et à la couleur du navire supérieur sur l'image satellite.

Très peu de vraquiers diffusent des escales à Sébastopol, qui est visé par les sanctions occidentales.

En utilisant les données de suivi des navires, Reuters a identifié une visite fin mai du SV Nikolay à Novorossiysk, en Russie. Planet Labs a capturé la visite du navire à cet endroit sur une autre image satellite. Une comparaison côte à côte de cette image avec celle du 18 juin à Sébastopol a montré une correspondance : Les navires avaient la même forme de pont d'observation, la même proue arrondie et la même poupe plate, le même emplacement des canots de sauvetage et la même structure générale du navire et la même couleur.

Certains aspects du récit de l'employé de la société propriétaire du SV Nikolay n'ont pas pu être vérifiés. Selon M. Ryndin, le SV Nikolay était amarré à Port Kavkaz le 18 juin, mais les images satellites disponibles ce jour-là sont de trop faible résolution pour identifier les navires présents à cet endroit.

Il existe également des lacunes dans les données de suivi des navires. Les navires diffusent généralement ouvertement leur position, qui est saisie dans des bases de données accessibles au public. Mais le système de suivi du SV Nikolay était hors service pendant huit jours au cours de son voyage en juin. Les navires communiquent également des données de position non publiques au pays ou à l'État du pavillon auprès duquel ils sont enregistrés, mais Reuters n'a pas pu obtenir ces données pour le SV Nikolay.

En outre, il est théoriquement possible qu'un autre navire ayant les dimensions, la forme, la couleur et d'autres caractéristiques exactes du SV Nikolay existe et se trouvait à Sébastopol. Cependant, Reuters n'a découvert aucune preuve indépendante contredisant le fait que le SV Nikolay est le navire vu sur l'image satellite du 18 juin.

Sean O'Connor, analyste principal en imagerie satellite chez Janes, le fournisseur de renseignements de défense, a examiné l'analyse de Reuters et a déclaré que les preuves étaient "irréfutables" que le SV Nikolay se trouvait à Sébastopol à cette date. Il a notamment obligé les dimensions correspondantes et la comparaison côte à côte avec l'image satellite de mai du SV Nikolay.

Une photographie publiée par le site d'information ukrainien Myrotvorets étaye l'analyse de Reuters de l'imagerie de Planet Labs. La légende de la photo identifie le navire comme étant le SV Nikolay au même terminal céréalier de Sébastopol le 17 juin. Le navire correspond aux contours et aux couleurs spécifiques et était amarré au terminal à la même position que le navire de l'image satellite Planet Labs apparue le lendemain.

Chez Aval, la société qui exploite le terminal céréalier, une personne qui a répondu au téléphone a déclaré que la société n'avait pas de service de presse avant de raccrocher.

Le gouvernement russe n'a pas répondu aux demandes de commentaires, ni celui de la Turquie.

Le port d'Izmir et la direction générale de la marine égéenne ont adressé leurs demandes au ministère turc des Transports et de l'Infrastructure, qui n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

Le bureau du procureur de l'Ukraine n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur les mouvements du SV Nikolay. Les responsables ukrainiens ont déclaré qu'ils pensaient que des centaines de milliers de tonnes de céréales prétendument volées avaient été exportées.

Kiev a pressé les autorités turques d'enquêter sur trois navires de vrac sec battant pavillon russe qui, selon elle, ont exporté des céréales via la Crimée. Ces trois navires appartiennent, selon la base de données publique sur le transport maritime Equasis, à une filiale d'une société d'État russe sanctionnée par l'Occident, appelée United Shipbuilding Corporation (USC), comme Reuters l'a précédemment rapporté .

Le 15 juin, le bureau du procureur de l'Ukraine a déclaré publiquement que deux de ces trois navires avaient désactivé les systèmes de suivi et saisi des "informations fictives" sur les navires visitant des ports russes, plutôt que des ports de Crimée.

Ni l'USC ni le gouvernement russe n'ont répondu aux demandes de commentaires sur ces navires.

Les représentants du gouvernement de Sébastopol et des autorités portuaires de Sébastopol et de Port Kavkaz n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

DOCUMENTS DU NAVIRE

Le vendeur figurant sur le certificat de sécurité et de qualité que Kama's Ryndin a montré à Reuters est Petrokhleb-Kuban LLC, un négociant en grains basé en Russie. La société n'a pas répondu aux questions concernant l'expédition de SV Nikolay. Petrokhleb-Kuban a précédemment déclaré à Reuters qu'elle n'a jamais acheté ou déplacé de céréales depuis le territoire ukrainien et qu'elle exporte exclusivement des produits provenant du territoire russe, produits par des agriculteurs russes.

Le certificat de sécurité et de qualité que Ryndin a montré à Reuters identifie l'acheteur comme étant Yayla Agro, une grande entreprise agroalimentaire turque. Yayla Agro a déclaré à Reuters avoir acheté 7 000 tonnes de maïs livrées par le SV Nikolay, qui a atteint le port d'Izmir le 24 juin. Yayla a déclaré que tous les documents et certificats de la cargaison indiquaient que le port de chargement était "Kavkaz" et que l'origine du produit était russe. Elle a ajouté qu'étant donné que les documents ont été émis par les autorités russes, "l'exactitude des informations contenues dans les documents est respectée."

La société a déclaré qu'elle n'a pas acheté de cargaison provenant du territoire ukrainien occupé ou expédiée depuis le port de Sébastopol sanctionné par l'Occident. La société a ajouté qu'elle respecte "les règles du droit international en tant que priorité absolue dans ses activités commerciales."

Le 11 juin, le SV Nikolay a quitté Samsun, en Turquie, et a fixé sa destination à Port Kavkaz en Russie avant que son système de suivi ne se déconnecte. Le navire a recommencé à émettre en mer Noire à 1 heure GMT le 20 juin, selon les données de MarineTraffic, un fournisseur mondial d'analyses maritimes. Des séquences vidéo capturées et partagées par Yoruk Isik, un analyste géopolitique basé à Istanbul au sein du cabinet de conseil Bosphorus Observer, montrent le navire traversant le Bosphore le 21 juin.

L'image satellite Planet Labs analysée par Reuters place le SV Nikolay à Sébastopol à 11 h 44 GMT le 18 juin. Une analyse effectuée pour Reuters par la société d'analyse maritime Windward, cotée à Londres, a conclu qu'il était "hautement improbable" que le navire se soit également trouvé à Port Kavkaz ce jour-là. Port Kavkaz est à au moins 20 heures de voyage de Sébastopol si l'on se base sur la vitesse maximale du navire de 10 nœuds, selon l'analyse comportementale de Windward.

Le SV Nikolay est arrivé à Izmir le vendredi 24 juin après minuit GMT, soit environ 3h30 du matin heure locale, selon les données de suivi des navires Refinitiv Eikon. Après être resté au mouillage la majeure partie de la journée, le navire est entré dans le port vers 18 heures, heure locale.

Isik, l'analyste géopolitique, a déclaré que le lendemain matin, il a observé une grue portuaire vidant charge après charge ce qui semblait être du maïs du SV Nikolay dans une série de camions en attente. Il a partagé avec Reuters des images et des séquences vidéo du navire en train de décharger, avec le lettrage SV Nikolay clairement visible sur sa poupe.