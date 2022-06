Des inondations et des coulées de boue forcent la fermeture rare du parc national de Yellowstone

L'ensemble du parc, qui s'étend sur des parties du Wyoming, du Montana et de l'Idaho, restera fermé aux visiteurs, y compris à ceux qui ont réservé un hébergement ou un camping, au moins jusqu'à mercredi, alors que les responsables évaluent les dommages causés aux routes, aux ponts et aux autres installations.

Les cinq entrées du parc ont été fermées au trafic entrant pour le premier été depuis une série d'incendies de forêt dévastateurs en 1988. Le National Park Service s'efforçait de joindre les visiteurs et le personnel restés sur place, notamment dans le flanc nord de Yellowstone, le plus touché, ont indiqué les responsables.

"Notre première priorité a été d'évacuer la partie nord du parc où nous avons de multiples ruptures de routes et de ponts, des coulées de boue et d'autres problèmes", a déclaré le directeur du parc, Cam Sholly, dans un communiqué.

La communauté "porte d'entrée" de Gardiner, Montana, juste au nord de la limite nord du parc et où vivent de nombreux membres du personnel de Yellowstone, a été coupée en raison d'une coulée de boue dans les environs, selon le National Park Service.

L'électricité a été coupée dans de nombreuses zones du parc, et les évaluations préliminaires ont montré que de nombreux tronçons de routes à travers Yellowstone ont été emportés ou recouverts de roches et de boue, et qu'un certain nombre de ponts ont également été endommagés, a déclaré le service des parcs.

Plusieurs routes de la partie sud du parc étaient sur le point d'être inondées, selon l'agence.

Les inondations et les glissements de terrain ont été déclenchés par des jours d'averses torrentielles dans le parc et par des pluies constantes dans une grande partie de l'ouest de la région Intermountain, après l'un des printemps les plus humides de la région depuis de nombreuses années. Le service des parcs a qualifié de sans précédent le niveau des précipitations et des inondations qui ont balayé le parc.

Une hausse soudaine des températures estivales au cours des trois derniers jours a également accéléré la fonte et le ruissellement de la neige accumulée dans les hautes altitudes du parc par les tempêtes de fin d'hiver.

Les fortes pluies et le ruissellement rapide de la neige fondue ont convergé pour créer des conditions dangereuses dans le parc, deux semaines seulement après le traditionnel week-end férié du Memorial Day, qui marque le coup d'envoi de la saison touristique estivale aux États-Unis, qui représente la majeure partie des 4 millions de visiteurs annuels de Yellowstone.