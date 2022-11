Des inondations isolent des villes de la ceinture de blé australienne ; Singapour se joint aux efforts de sauvetage

Les villes rurales du sud-ouest de l'État de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) sont les plus touchées par le dernier déluge après que les fortes pluies qui se sont abattues sur l'État pendant trois jours jusqu'à lundi aient démoli des maisons et submergé des routes et des ponts, transformant des villes entières en îles.

À Forbes, une ville rurale d'environ 8 000 habitants située dans la ceinture de blé de l'État, la rivière Lachlan a inondé les rues principales et les gens étaient secourus en bateau, ont montré des images télévisées.

"Cette inondation a pris les gens par surprise... La (vitesse) de l'eau qui passe est incroyable", a déclaré par téléphone à Reuters Jeff Nicholson, qui gère le club de bowling Forbes et vit dans la ville depuis 64 ans. "Celle qui est ici maintenant est une crue d'une année sur cent".

Les responsables ont prédit que la rivière Lachlan atteindrait bientôt un pic de 70 ans d'un peu moins de 11 mètres (36 pieds) pour la deuxième fois en autant de semaines.

"Nous venons tout juste de terminer l'évaluation des dommages et le nettoyage ici. Deux semaines plus tard, nous sommes de nouveau confrontés à des inondations majeures", a déclaré le surintendant en chef des services d'urgence de NSW, Ashley Sullivan, à la télévision ABC depuis Forbes.

Plus à l'ouest, les résidents de certaines parties de Condobolin, qui compte environ 3 000 habitants, ont reçu l'ordre d'évacuer.

Pour contribuer aux efforts de secours, 18 spécialistes du sauvetage en cas d'inondation en provenance de Singapour ont atteint Sydney jeudi, ont indiqué les autorités, qui rejoindront une équipe de Nouvelle-Zélande et des centaines de membres du personnel de la défense australienne déjà déployés dans les régions les plus touchées.

Une aide a également été demandée aux États-Unis pour l'opération de secours, qui, selon les autorités, sera le plus grand exercice de sauvetage en cas d'inondation de l'histoire de la Nouvelle-Galles du Sud.

Les dommages causés par la dernière inondation pourraient coûter "des milliards de dollars", a déclaré le ministre de la gestion des urgences, Murray Watt.

"La facture s'accumule vraiment et c'est avant de considérer l'immense coût des réparations des routes et des infrastructures qui nous attend", a déclaré M. Watt à la radio ABC. "Le pire, c'est que ce n'est pas encore fini".