Des inspecteurs des impôts indiens examinent les mobiles et les ordinateurs portables des employés de la BBC

Selon des témoins, des agents du fisc étaient restés dans les bureaux de la BBC, certains y dormant, depuis le lancement de l'inspection surprise mardi. D'autres ont déclaré que certains employés ont été interrogés sur des transactions financières jusque tard dans la nuit.

"Ils (les fonctionnaires) ont demandé à certains d'entre nous d'ouvrir leur ordinateur portable et de remettre des téléphones, puis ils les ont rendus", a déclaré une source à Reuters, ajoutant que les propriétaires des appareils se sont vu demander les codes d'accès. Une deuxième source a fait un récit similaire.

L'action du département fiscal est intervenue quelques semaines seulement après que le gouvernement ait réagi avec colère à un documentaire de la BBC qui avait soulevé des questions sur le rôle joué par le Premier ministre Narendra Modi pendant les émeutes communales meurtrières du Gujarat en 2002, lorsque le leader nationaliste hindou était ministre en chef de l'État occidental.

Le gouvernement a rejeté le documentaire, "India : The Modi Question", comme de la propagande et a bloqué son streaming et son partage sur les médias sociaux.

La BBC a maintenu son reportage, qui a enquêté sur l'une des pires flambées de violence religieuse en Inde au cours de l'ère moderne. Au moins 1 000 personnes, principalement des musulmans, ont été tuées dans cette effusion de sang, bien que les activistes estiment que le bilan est plus de deux fois supérieur.

La BBC a déclaré qu'elle "coopérait pleinement" avec les autorités fiscales, et un mémo interne de la directrice de BBC World Service, Liliane Landor, a demandé au personnel de répondre honnêtement aux questions et de "ne pas supprimer ou dissimuler d'informations sur aucun de vos appareils".

Le département fiscal n'a pas publié de déclaration ni répondu aux demandes de commentaires, bien qu'un fonctionnaire du gouvernement ait nié que l'enquête fiscale était "vindicative", affirmant qu'elle était liée aux règles de prix de transfert et au détournement présumé de bénéfices.

Kanchan Gupta, conseillère principale au ministère de l'information et de la radiodiffusion, a déclaré mercredi à la chaîne d'information Times Now que la BBC avait reçu des avis d'imposition dans le passé mais n'avait pas fourni de "réponse convaincante".

Ces dernières années, certaines entreprises internationales sont passées sous le scanner de l'impôt sur le revenu concernant les règles de prix de transfert, mais plusieurs organisations de médias et groupes de défense des droits ont critiqué la perquisition en cours à la BBC.

"Nous demandons que cette intimidation cesse et que les journalistes soient laissés libres de faire leur travail sans crainte ni faveur", a déclaré le Mumbai Press Club dans un communiqué.