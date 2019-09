Des inspections sur 400 hélicoptères Airbus après un crash en Norvège

Les enquêteurs norvégiens n'ont pas découvert la cause principale de l'accident de l'hélicoptère AS350 B3E de la compagnie Helitrans qui s'est écrasé le 31 août dans le nord de la Norvège, tuant cinq Norvégiens et leur pilote suédois.

Leur conclusion préliminaire a cependant poussé Airbus Helicopters, premier fabricant mondial d'hélicoptères civils, à prendre les devants.

Le groupe aéronautique européen souhaite procéder à des vérifications de précaution sur les pièces reliant le moteur et la boîte de transmission principale.

Une directive de l'EASA, publiée mercredi, rend désormais ces inspections obligatoires avant tout nouveau vol.

Quelque 400 hélicoptères vendus dans le monde sont concernés et portent sur des modèles légers récemment livrés et ayant moins de 300 heures de vol, dont l'AS350 B3 qui fait partie de la famille Ecureuil, la gamme la plus vendue, ainsi que l'EC130 T2.

L'appareil accidenté avait moins de 73 heures de vol.

(Gwladys Fouche et Terje Solsvik, avec Tim Hepher; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)