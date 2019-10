Des intempéries font dix morts dans l'est du Japon

(Actualisé avec nouveaux bilans)

TOKYO, 26 octobre (Reuters) - Les pluies torrentielles ayant provoqué inondations et glissements de terrain dans l'est du Japon ont fait au moins dix morts et trois disparus, a rapporté samedi la chaîne de télévision publique NHK.

Les autorités ont indiqué que des inondations et glissements de terrain supplémentaires pourraient se produire alors que l'est et le nord-est du pays sont frappés par des pluies torrentielles pour la troisième fois en six semaines.

Le Japon a été balayé ce mois-ci par le typhon Hagibis, l'un des plus puissants à avoir jamais frappé le pays, qui a fait au moins 88 morts, sept disparus et plus de 300 blessés, selon la NHK. (Tomo Uetake; Jean Terzian et Elizabeth Pineau pour le service français)