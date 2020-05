Des investisseurs se couvrent en rachetant la dette de Swissport

Londres/Francfort (awp/ats/reu) - Des investisseurs financiers ont racheté les dettes de Swissport, prestataire de services aéroportuaires très malmené par la crise liée au coronavirus, selon des connaisseurs du dossier, rapporte Reuters.

Apollo, avec SVP Global et Cross Ocean Partners, détient la majorité des emprunts garantis, des prêts à long terme et des facilités de crédits renouvelables de l'entreprise suisse, ont indiqué deux sources à l'agence de presse.

Swissport et ses bailleurs de fonds veulent négocier à propos de qui va injecter de l'argent et à quelles conditions dans la société. Le spécialiste du personnel au sol et de l'entretien des avions a déclaré qu'il travaillait dur pour obtenir des liquidités supplémentaires auprès des prêteurs et investisseurs. Il a de plus augmenté ses liquidités de plus de 300 millions d'euros (315,7 millions de francs suisses) par rapport à février.

L'actionnaire majoritaire de Swissport, le chinois HNA, a refusé de commenter tout comme Apollo et SVP Global. Cross Ocean Partners n'était pas joignable.

ck/rp