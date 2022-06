Des islamistes présumés tuent au moins 18 personnes dans une attaque dans l'est du Congo

Des combattants appartenant vraisemblablement aux Forces démocratiques alliées (ADF) ont tué des habitants et incendié des maisons dans le village d'Otomabere, dans le territoire d'Irumu, dans la province d'Ituri, ont déclaré un témoin, un chef local et un groupe local de défense des droits de l'homme.

Le porte-parole de l'armée congolaise, Jules Ngongo, a confirmé l'attaque des ADF sans donner de bilan, et a déclaré que les forces congolaises étaient à la poursuite des assaillants.

Les ADF sont une milice ougandaise qui s'est installée dans l'est du Congo dans les années 1990.

Le groupe mène des attaques fréquentes et a tué plus de 1 300 personnes entre janvier 2021 et janvier 2022, selon un rapport des Nations Unies.

"Nous étions en train de discuter avec des amis à l'extérieur (quand) nous avons entendu des coups de feu, et tout le monde a fui dans une direction différente. C'était la panique totale", a déclaré Kimwenza Malembe, un habitant d'Otomabere.

"Ce matin, nous avons compté 18 morts, tués par des couteaux et des armes à feu", a-t-il ajouté.

Le chef d'Irumu, Jonas Izorabo Lemi, a déclaré avoir reçu des informations faisant état de 20 morts. Christophe Munyanderu, coordinateur du groupe local Convention pour le respect des droits de l'homme (CRDH), a également déclaré que le bilan provisoire était de 20 morts.

L'Ouganda a envoyé au moins 1 700 soldats au Congo voisin pour aider à combattre les ADF, et la semaine dernière, les deux pays ont étendu leur opération conjointe lancée à la fin de l'année dernière.

Plus au sud, dans la province du Nord-Kivu, les combats ont repris lundi entre l'armée congolaise et le M23, un groupe rebelle qui prétend représenter les intérêts de l'ethnie tutsie, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya.

Le gouvernement accuse le Rwanda de soutenir le M23, ce que le Rwanda dément. La résurgence du groupe ces dernières semaines a provoqué un fossé diplomatique entre les deux voisins.