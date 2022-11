Des jets russes frappent la ville d'Idlib tenue par les rebelles en Syrie, au moins neuf morts - les sauveteurs

Des avions de guerre volant à haute altitude, aidés par l'artillerie de l'armée syrienne, ont également baissé les bombes sur les forêts près des camps de fortune à l'ouest d'Idlib, selon des témoins.

Aucun commentaire immédiat n'était disponible de la part de la Russie ou de ses alliés de l'armée syrienne, qui affirme viser les cachettes des groupes d'insurgés et nie attaquer les civils.

Le service de défense civile de l'opposition a déclaré que trois enfants et une femme figuraient parmi les personnes tuées dans les frappes sur les camps bondés, où plus de 70 personnes ont été blessées et transportées d'urgence dans des hôpitaux de campagne.

"Il n'y a pas de bases militaires, d'entrepôts ou de casernes de rebelles ici. Seulement des civils", a déclaré Seraj Ibrahim, un sauveteur des "Casques blancs" soutenus par l'Occident, lorsqu'il a été joint par téléphone.

Plus de 4 millions de personnes vivent dans le nord-ouest densément peuplé, tenu par l'opposition, le long de la frontière turque. La plupart d'entre elles y ont été poussées par les campagnes successives menées par la Russie qui ont reconquis les territoires saisis par les rebelles.

Le mois dernier, les jets russes ont frappé des zones sous le contrôle du groupe djihadiste Hyat Tahrir al Sham après une série de combats entre les forces rebelles rivales dans le nord-ouest, dans de nouvelles frappes qui ont brisé une relative accalmie dans les raids depuis le début de l'année.

La région a été frappée par des bombardements sporadiques des avant-postes de l'armée syrienne contre les lignes de front. Les rebelles ont bombardé les zones sous leur contrôle.

Un accord négocié il y a près de trois ans entre la Russie, qui soutient les forces du président syrien Bachar al Assad, et la Turquie, qui soutient les groupes d'opposition, a mis fin en quelques mois à des combats qui avaient déplacé plus d'un million de personnes.